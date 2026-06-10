Gradonačelnik Oroslavja na meti Uskoka: Upali u kuću, uzeli uređaje. 'To je sve pritisak!'

Opasna su ovo vremena kad ti Uskok dolazi zbog iznošenja istine, poruka je Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavja, kojem su istražitelji u srijedu ujutro pretražili dom u kojem živi i ured te izuzeli dokumentaciju, računala i mobitele.

- Svi dobro znate što se otkrilo s HOO-om i sa sportskim savezima. Jako puno čudnih transakcija i jako puno pitanja gdje je nestao javni novac. Ali istovremeno i jako malo odgovora. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost? Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac - napisao je Šimunić, među ostalim, na Facebooku.

Dodaje da su ljudi koji su po nalogu upali u kuću njegovih roditelja svjesni tog jer samo, nastavlja, rade svoj posao. Čini mu se kako i oni znaju da će teško pronaći nešto kompromitirajuće. Istražitelji su uzeli i mobitel njegove majke, za koji on plaća račun.

- Mama je bolesna i ide na preglede, a iz bolnice treba dobiti nalaze. Stvaraju stres! Zbog čega? Što su roditelji krivi - naveo je Šimunić za N1 suznih očiju.

I dok nema pristup svojim uređajima, naveo je kako je krajičkom oka vidio papire na kojima je skicirao objave za, primjerice, Hrvatski savez sportske rekreacije. Od proračuna koji iznosi 132.384,74 eura, 31.640 eura vadili su na bankomate.

- Zaista čudna situacija, zar ne? S obzirom na to da su istražitelji kod mene, a ne kod njih. Još mi je čudnije to da mi kažu kako trenutačno neću ići u zatvor, a opet imaju potrebu plijeniti sve te podatke do kojih sam došao. Bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija izgleda da je tek počela - napisao je.

Naveo je kako su svi računi Grada Oroslavja javno dostupni i transparentni te da za svaku manifestaciju koja završi pokaže koliko je što koštalo. Kazao je kako je iza njega jedino "narod", koji ga je postavio i može ga maknuti s pozicije.

- Neću stati. Idem do kraja i mirno ću spavati. Svakoga građanina mogu pogledati u oči jer nisam ni na čijem platnom spisku niti sam u stranci - rekao je Šimunić.

Uskok je odbacio njegove tvrdnje da je pretraga doma i ureda povezana s njegovom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza ocjenjujući ih "apsolutno neistinitima i iznesenima sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona". U priopćenju navode da su građani prve informacije o sumnji u nezakonite aktivnosti koje su rezultirale višemilijunskom štetom u jednom sportskom savezu primili upravo od tijela kaznenog progona, Uskoka i policije, u ožujku 2026., na dan uhićenja i pokretanja istrage protiv odgovornih osoba u tom savezu. U tom kontekstu, nastavljaju, dobrodošla je svaka aktivnost građana u utvrđivanju i eventualnih drugih nezakonitosti, koje će tijela kaznenog progona provjeriti te izvidima potvrditi ili opovrgnuti. Osvrnuli su se i na pretragu Šimunićeva doma i ureda.

- Postupanje Uskoka i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji pretraga nastavak je kontinuiranih izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti - poručili su.

Potpuno su neosnovane i neutemeljene konotacije, nastavljaju, kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.

Prema neslužbenim informacijama, izvidi protiv Šimunića vode se zbog prijava lokalnih vijećnika o navodno dogovorenim poslovima gradonačelnika Oroslavja s poduzetnicima bez provedenog postupka javne nabave pri organizaciji manifestacija Ljetna pozornica i/ili Advent u Oroslavju. Početkom svibnja Nacional je pisao kako je policija dulje prikupljala dokumentaciju od Grada Oroslavja i Turističke zajednice Grada Oroslavja, kao i da je uzimala izjave od njihovih zaposlenika. Na temelju toga, navode, pojavila se sumnja da je Šimunić sa svojim poznanicima, ujedno direktorima tvrtki koje se, između ostalog, bave iznajmljivanjem montažnih klizališta, sajamskih kućica i festivalske opreme, dogovorio dobivanje poslova na manifestaciji Advent u Oroslavju. Manifestaciju su organizirali Grad Oroslavje i Turistička zajednica Grada Oroslavja.

Međutim, kako se neslužbeno moglo čuti iz Grada Oroslavja, kažu kako je ugovore sklapala Turistička zajednica putem direktorice, koja je odgovorna za operativno poslovanje, a iznosi ulaze u okvir jednostavne nabave, za koju ne postoji obveza provođenja postupka javne nabave. Navodi se i kako gradonačelnik i predsjednik Turističke zajednice ne sudjeluje u operativnom provođenju postupaka nabave niti u sklapanju pojedinačnih ugovora.

Šimunić je jučer u jednoj izjava rekao da proračun Oroslavja nije oštećen te da grad nije provodio javnu nabavu koja bi mogla biti predmet takvih sumnji.

Stigle su reakcije vlasti i oporbe.

- Ni na vama ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, neovisno o tajmingu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Hrvatskoj - rekao je ministar Branko Bačić.

Na pitanje čini li mu se da je tajming neobičan, s obzirom na to da su kaznene prijave protiv Šimunića podnesene 2024/2025., a Uskok mu dolazi na vrata nekoliko mjeseci nakon što se počelo odmotavati klupko oko sportskih saveza.

- Kad bih takvim vašim nastupom i pitanjem išao korak dalje, onda bih mogao reći da možda predizborno vrijeme nije vrijeme kad bi trebalo kontrolirati ili provoditi mjere protiv pojedinih političara, a bili smo svjedoci da su puno puta DORH i Uskok u predizbornim kampanjama protiv pojedinih političara ili drugih osoba provodili određene izvide jer je postojala osnovana sumnja da je postojao određeni kriminal ili koruptivna radnja - rekao je Bačić.

DORH je proveo određene izvide zbog sumnje na aktivnosti tijekom Adventa prije godinu ili dvije, utvrdio da postoje sumnje i proveo istražne radnje, naveo je Bačić te ponovio da ne bi sad ograničavao DORH, neovisno o tome prema kome su te aktivnosti išle i u koje vrijeme.

- Svako je vrijeme dobro i pravo da tijela progona provode određene radnje kako bi se poslala jasna poruka da se nitko u ovoj državi ne smije baviti korupcijom, kriminalom i da postavimo nultu toleranciju na kriminal i korupciju - zaključio je ministar.

Oporbi je sporan tajming s obzirom na to da je Viktor Šimunić prokazivao afere u sportskim savezima. Neprihvatljivo im je i da se nekome upada u dom u 6 ujutro te oduzimaju dokumentacija, računala i mobiteli, a onda sudski sporovi traju deset godina. 