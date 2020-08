Inu pogodila korona kriza: 250 zaposlenika dobit će otkaze?

<p>S obzirom na okolnosti poslovanja u uvjetima pandemije, u Ina Grupi su pokrenute organizacijske promjene, a očekuje se da će restrukturiranje obuhvatiti maksimalno 250 zaposlenika i to u onim organizacijskim jedinicima kojima je smanjen opseg aktivnosti, odgovoreno je u ponedjeljak na upit Hine.</p><p>- Ina je znatno pogođena krizom uzrokovanom padom cijena i potražnje u vrijeme zastoja zbog pandemije koronavirusa. Radi se o krizi globalnog karaktera koja je pogodila sve naftne i plinske kompanije te su one uvelike reagirale na isti način, odnosno vlastite troškove i ulaganja prilagodile su situaciji na tržištu. Nastavno na takvu situaciju te na očekivani spori oporavak industrije, kompanija kontinuirano poduzima operativne i financijske mjere usmjerene na stabilizaciju i održivost poslovanja - navodi se u odgovoru na upit Hine planiraju li se od početka listopada otkazi u sisačkoj Rafineriji. </p><p>Podsjetimo, Ina je u prvih šest ovogodišnjih mjeseci poslovala s neto gubitkom od 965 milijuna kuna. Usporedbe radi, u istom prošlogodišnjem razdoblju poslovala je s dobiti od 188 milijuna kuna.</p><p>Koliko je negativni utjecaj na Inine poslovne rezultate imalo zatvaranje ekonomije i kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa pokazuju i ukupni prihodi, koji su u prvih šest ovogodišnjih mjeseci iznosili 7,4 milijarde kuna, što je 27,5 posto manje nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.</p><p> Iz Ine potvrđuju da su pokrenute organizacijske promjene s obzirom na okolnosti poslovanja te se očekuje da će restrukturiranje obuhvatiti do maksimalno 250 zaposlenika i to u onim organizacijskim jedinicama u kojima je, zbog promjene okolnosti poslovanja, smanjen opseg aktivnosti te je potreban manji broj izvršitelja. </p><p>Kako se ističe u odgovoru, točan broj bit će poznat nakon što se iscrpe sve ostale mogućnosti, poput potencijalnog razmještaja radnika na druga radna mjesta unutar Ina Grupe. </p><p>Navode da će radnici imati pravo na otpremninu definiranu Kolektivnim ugovorom i braniteljskim sporazumom, napomenuvši da su iznosi otpremnina u Ini značajno viši od zakonom propisanih i od otpremnina koje isplaćuju druge vodeće kompanije u Hrvatskoj.</p><p>U Rafineriji nafte Sisak, pak, restrukturiranje će obuhvatiti radnike koji su već dulje vrijeme oslobođeni od obaveze rada zbog smanjenih poslovnih aktivnosti, kažu u odgovoru. </p><p>- Također, planiramo otvoriti 40-tak novih radnih mjesta u Logistici na Ininoj lokaciji u Sisku, u okviru kojeg se očekuje interni razmještaj i zbrinjavanje dijela radnika obuhvaćenih budućim viškom. Više od 200 radnika koji ostaju raditi na lokaciji bit će zaduženo za provedbu aktivnosti industrijskog centra, konzervacije te raditi na pripremi budućih projekata - dodaju.</p><p> Iz Ine poručuju da sve te aktivnosti provode s ciljem održavanja poslovanja i nastavka strateških projekata važnih za budućnost kompanije. Podsjećaju pritom da je u prosincu 2018. jednoglasnom odlukom Uprave i Nadzornog odbora kompanije, donijet program INA R&M; Novi smjer 2023., koji podrazumijeva koncentraciju prerade sirove nafte u Rafineriji nafte Rijeka te ulaganje od 4 milijarde kuna u postrojenje za obradu teških ostataka. </p><p>- INA nikada neće napustiti Sisak te u okviru usvojenog programa radimo na transformaciji u industrijski centar. Tako je, osim logističkog centra, na lokaciji u tijeku izgradnja postrojenja za proizvodnju bitumena. Analiziraju se i druge profitabilne mogućnosti, kao što su solarna elektrana, za što je ishođena građevinska dozvola te projekt biorafinerije. Podsjećamo, biorafinerija je prijavljena za strateški investicijski projekt Republike Hrvatske te je u pripremi dokumentacija za prijavu na Investicijski fond Europske unije. Izgradnjom tvornice, potencijalno će se otvoriti još oko 120 direktnih radnih mjesta u tvornici te do 1000 indirektnih radnih mjesta povezanih uz logistiku i poljoprivredni lanac u Sisku i okolici - zaključuje se u odgovoru Ine.</p><p>Inače, na Facebook grupi "Radniciine" u sklopu inicijative "Podržimo radnike RNS da se izbore za bolju budućnost svih radnika Ine", danas je objavljeno da će u sisačkoj rafineriji biti podjeljeno otprilike 250 otkaza, a objavljene su i preslike lista s osobnim podacima tih radnika.</p><p>Iz Ine u vezi toga poručuju da te liste spadaju u domenu poslovne tajne te sadržavaju osobne podatke radnika, a njihova zaštita podliježe Kaznenom zakonu te Zakonu o zaštiti osobnih podataka, pa stoga navode da njihovo daljnje distribuiranje ili objava predstavlja kazneno djelo. </p>