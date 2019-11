Inzko: 'Šanse da ćemo dobiti vladu u BiH su 60 posto'

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Heregovini Valentin Inzko ocijenio je kako treba biti oprezan u očekivanjima da se uspostavi nova vlast u toj zemlji jer je nepovjerenje među potencijalnim partnerima veliko.

- Rekao bih da su 60 posto šanse da ćemo dobiti vladu - kazao je Inzko u intervjuu za sarajevsku komercijalnu Face TV.

Komentirao je činjenicu da su članovi Predsjedništva BiH prošlog tjedna postigli dogovor o imenovanju Zorana Tegeltije za novog predsjedatelja Vijeća ministara BiH uz uvjet slanja NATO-u Programa reformi.

U Predsjednišvu BiH ne prestaju prijepori oko sadržaja Programa reformi koji nije objavljen, odnosno tumačenja o tome znači li njegovo slanje i automatsko aktiviranje Akcijskog plana za članstvo (MAP).

Dodik i dalje tvrdi kako Program reformi neće ništa aktivirati dok predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić ističe kako je BiH već u MAP-u te da tu činjenicu ništa ne može promijeniti.

Inzko je potvrdio kako ni on ne zna što piše u Programu reformi, ali je istaknuo kako je bitno jedino što će o tom dokumentu kazati u sjedištu NATO-a.

- NATO će odlučiti je li to program o napretku. Međutim, ovaj izvještaj neće ići u Meku i Medinu ili Europsku uniju već u NATO, dakle na pravu adresu. BiH se sama zakonski obvezala da će ići tim putem i na kraju će biti članica NATO-a to je zakonska obveza. To će možda biti za 10 ili 50 godina ali to je cilj - kazao je Inzko.

Odluka o tome, kako je najavio, može se očekivati početkom sljedeće godine. Ukoliko NATO ocijeni da je Program reformi ekvivalent Godišnjem nacionalnom planu (ANP) i time potvrdi aktiviranje MAP-a, to u BiH može izazvati političke potrese.

- Njih ne bi trebalo promatrati na dramatični način jer sva takva događanja u BiH, znače krizu koja zapravo traje tek tri-četiri dana. U protivnom, Dodik će biti taj koji će moći otvoriti šampanjac, poručio je Inzko.

Austrijski diplomat je često na meti verbalnih Dodikovih napada koji sadašnjeg visokog predstavnika optužuje da je smutljivac i kriminalac, a najavio je kako će tužiti i njega i sve bivše visoke predstavnike zbog uzrupacije ovlasti.

Inzko mu je na to uzvratio porukom da je on kukavica jer je još u ožujku 2012. najavio kako će ga tužiti a to nije učinio.

Kazao je kako je nedopustivo da Dodik govori kako bi trebalo "skopati mrtvog Paddyja Ashdowna i tada ga tužiti.

- Tu je prešao sve granice. O mrtvima se tako ne govori - izjavio je Inzko.