Ipak nije sve tako sivo: Padat će nezaposlenost, jačati turizam i gospodarstvo zbog nove valute

Ekonomisti smiruju javnost i poručuju: "2023. sigurno neće biti lošija od 2022., štoviše - bit će bolja". Iza nas je godina galopirajuće inflacije, krize koja je zbog ruskog napada na Ukrajinu zahvatila svijet, rast cijena svega, od energenata do hrane, a u tom tornadu negativnosti Hrvatska uvodi euro. Upravo je to i dobra vijest za nas, koliko god građani bili skeptični. Mnogi parametri idu tome u korist, od smanjenja nezaposlenosti, gubitka tečajnog rizika, što se prelijeva onda na sve grane gospodarstva, i uvoza i izvoza. Iz Amerike također dolaze dobre vijesti o usporavanju inflacije, što bi se na Europu trebalo preliti za tri do šest mjeseci. Da ne spominjemo poduzetništvo, koje još od ljeta priprema novi investicijski ciklus, koji će u punom zamahu biti 2023.