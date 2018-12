Ipak porez? Pokreću masovnu procjenu vrijednosti nekretnina

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja koje vodi HNS-ov Predrag Štromar poslalo je danas na javnu raspravu uredbu o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina.

To znači da bi se vrijednost nekretnina određivala automatski kroz jedinstveni sustav. Neki od kriterija su površina, postignuta cijena za slične nekretnine, starost, lokacija, izgrađenost infrastrukture, te namjena, položaj u zgradi, ima li zgrada lift, vrsta grijanja.

- To je definitivno potez koji znači da Vlada ide na uvođenje poreza na nekretnine – kaže nam Melita Bestvina, predsjednica Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja.

Otkako je Vlada lani odustala od uvođenja poreza na nekretnine zbog pobune javnosti i odlučila da zakon nije dovoljno pripremljen, ova uredba je prvi korak ka uvođenju tog poreza, tvrdi ona, iako iz Ministarstva odbacuju takve tvrdnje.

Bestvina kaže da je masovna procjena potpuno pogrešan put jer je nepoštena, a i uređenije države su od toga odustale, poput Nizozemske.

U Sloveniji je, ističe, Ustavni sud srušio zakon koji porez određivao na osnovu masovne procjene. Sustav automatski određuje vrijednost nekretnine, a na osnovi toga dobivate i porez na vrijednost.

- U istoj zgradi s istom infrastrukturom imate stanove u koje je ulagano i stanove koje su zapušteni. Oni bi po tom vrijedili isto, što je nonsens. Ista stvar je s kućama, u istoj ulici dvije kuće jedna do druge ne moraju vrijediti isto, a detaljnijih kriterija koji bi vrednovali stanje objekta jednostavno nema. Mi nemamo usklađenu gruntovnicu i katastar da se vidi namjena, nemamo riješen niti registar adresa, a bez toga je svaka masovna procjena potpuno besmislena. Ako ovako naprečac idu s tim potezom, nanijet će samo štetu – rezolutna je Bestvina.

Ona ističe da već postojeći sustav Porezne uprave eNekretnine nije dobro posložen, da se prihvaćaju cijene koje su nerealne ili naviše ili naniže, a nema stručne kontrole i nadzora.

- Protiv masovne procjene na takav način je ustalo preko 70.000 procjenitelja iz 37 zemalja, a i Europska komisija je tog stajališta. Ipak, ministarstvo ide na taj nepošteni sustav iako nisu odrađeni osnovni preduvjeti i uspostavljen sustav koji bi realno vrednovao vrijednost – zaključuje Bestvina.

Ministar: Procjena vrijednosti nema veze s porezom

Ministar graditeljstva Predrag Štromar izjavio nam je da kroz javnu raspravu žele utvrditi i uvesti kriterije i modele masovne, automatske procjene vrijednosti, ali da to nema veze s porezom.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ako ikada i bude poreza na nekretnine, za to je potreban niz drugih preduvjeta. Ova Vlada sigurno ne uvodi porez na nekretnine, a da se riješe svi preduvjeti trebat će proći još godina. Mi smo jedna od rijetkih zemalja koja nema uređen sustav masovne procjene, a on će pomoći gospodarstvu, bankama, osiguravateljskim kućama, ali i Ministarstvu državne imovine da sagleda realnije vrijednost nekretnina. I svaki pojedinac će znati okvire vrijednosti svoje nekretnine. To je jedini razlog, a ne uvođenje poreza – kaže Štromar, ali se i on slaže da će, ako porez bude uvođen upravo masovne procjene biti jedan od alata, ali podcrtava da porez nije na stolu.

