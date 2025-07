Ipak se predomislili u HAC-u: Na A1 neće biti radova usred špice

Prekinuti su najavljeni radovi koji su trebali danas krenuti na autocesti A1 zbog povećane gužve, potvrdili su nam upravo iz Hrvatskih autocesta. Podsjetimo, HAC je najavio da 22. srpnja, počinju asfalterski radovi na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Bosiljevo 2, u oba smjera.

Zbog povećanog prometa odustali su od te ideje jer je nemoguće raditi i održavati promet. U planu su im bili i noćni radovi, ali su odustali i od te ideje.

Informacija da kreću radovi iznenadila je brojne građane.

- Nisu normalni. Radovi na dionici gdje su i inače gužve? Pa kaj to nisu napravili u četvrtom, petom mjesecu ili nakon sezone - napisao je jedan od naših čitatelja.

- Tijekom radova promet će se voditi jednom prometnom trakom, uz ograničenje brzine, a zahvati će se izvoditi isključivo u večernjim i noćnim satima, kada je promet slabiji - najavljivali su u HAC-u.

Napominjali su da će u slučaju stvaranja većih zastoja ili kolona privremena regulacija prometa biti privremeno uklonjena, kako bi se promet što brže normalizirao. Radovi su trebali završiti do 31. srpnja. Radovi su se trebali održavati na dionici Ravna Gora - Delnice (smjer Zagreb).

- U utorak, 15.07. od 07:00 sati započinje izvođenje manjih asfalterskih radova na autocesti A6, na dionici Ravna Gora - Delnice (smjer Zagreb). Prvi dio izvodit će se do 17.07. do 20:00 sati. Nastavak asfalterskih radova izvodit će se od 22. do 24.07. te od 29. do 31.07. u vremenskom periodu. od 07:00 sati do 20:00 sati. Promet će se voditi jednom prometnom trakom, uz ograničenje brzine - stajalo je u obavijesti koje više nema na stranicama HAC-a.