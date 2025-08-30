Tragedija kod Benkovca: Dvoje ljudi poginulo u prometnoj

Danas, 30. kolovoza oko 14:35 sati, na državnoj cesti DC-56, na dionici Biljane–Benkovac, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je poginulo dvoje ljudi.

U nesreći su sudjelovala dva vozila, a od zadobivenih ozljeda dvije su osobe preminule na mjestu događaja. Sve žurne službe odmah su upućene na teren.

Od 15:10 sati promet na dionici državne ceste kod mjesta Raševići u potpunosti je obustavljen radi provođenja očevida. Vozila se trenutno preusmjeravaju na obilazne pravce, javljaju iz policije.

Policija će nakon dovršetka očevida objaviti više informacija o okolnostima i uzrocima nesreće.