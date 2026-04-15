'ŽRTVUJ SVOJ ŽIVOT'

Iran: 26 milijuna ljudi javilo se dobrovoljno za vojnu službu

Piše HINA,
Foto: Adnan Abidi

Unatoč trenutačnom prekidu vatre u ratu sa SAD-om i Izraelom, više od 26 milijuna ljudi dobrovoljno se prijavilo za vojnu službu u sklopu kampanje pod nazivom "Žrtvuj svoj život", izvijestila je u srijedu iranska državna radiotelevizija IRIB, a prenosi dpa.

U Iranu živi oko 90 milijuna ljudi. Prema državnom radiju, dobrovoljci će biti raspoređeni uz Revolucionarnu gardu i vojsku.

Planirani su i ljudski lanci kako bi se zaštitile potencijalne mete napada.

Prema IRIB-u, među onima koji su se registrirali su iranski predsjednik Masud Pezeškian, većina njegovih ministara, te brojni dužnosnici, sportaši i umjetnici. Registrirao se i utjecajni predsjednik parlamenta Mohamad Bagher Ghalibaf.

