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Iran demantirao Vancea: 'Mi nismo pristali na povratak nuklearnih inspektora'

Piše HINA,
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Iran demantirao Vancea: 'Mi nismo pristali na povratak nuklearnih inspektora'
Foto: Eric Lee

Privremeno ukidanje sankcija na 60 dana koje je Ministarstvo financija SAD-a izdalo u ponedjeljak uklanja središnje stupove dugogodišnjeg američkog embarga, koji je povijesno gušio iransko gospodarstvo

Iran je demantirao tvrdnju američkog potpredsjednika JD Vancea o dopuštanju povratka nuklearnih inspektora u zemlju, nakon prvog kruga pregovora u Švicarskoj između Washingtona i Teherana o postizanju konačnog sporazuma za okončanje rata. Nakon pregovora u Švicarskoj, Vance je rekao da bi razgovori s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) uskoro mogli početi.  "Iranci su pristali ponovno pozvati inspektore IAEA-e. Ovo je velik korak za američki narod i prvi korak prema potpunoj denuklearizaciji, odnosno konačnom završetku iranskog programa nuklearnog oružja", rekao je Vance novinarima, dodajući da očekuje da će se "to dogoditi već ovog tjedna".

No iransko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je državnim medijima da Teheran nije preuzeo "nikakve nove obveze" u pogledu nuklearnih inspekcija, kako navodi BBC.

To se dogodilo nakon što je SAD privremeno ukinuo sankcije, dopuštajući Iranu da po prvi put u desetljećima prodaje naftu u američkim dolarima. 

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Privremeno ukidanje sankcija na 60 dana koje je Ministarstvo financija SAD-a izdalo u ponedjeljak uklanja središnje stupove dugogodišnjeg američkog embarga, koji je povijesno gušio iransko gospodarstvo.

U zajedničkoj izjavi objavljenoj u ponedjeljak, posrednici Katar i Pakistan navode da su nakon prvog kruga pregovora u švicarskom odmaralištu Burgenstock SAD i Iran dogovorili "plan prema postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana".

Vance je opisao pregovore kao postavljanje "vrlo dobrih temelja". Američki potpredsjednik rekao je da su timovi razgovarali o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i "izbjegavanju sukoba u svrhu regionalnog primirja".

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Američki predsjednik Donald Trump ponovio je na svojoj platformi Truth Social da bi Iran trebao dopustiti povratak IAEA-e u zemlju. "Svi su potpuno svjesni da će Iran pristati na inspekcije glavnog naoružanja kako bi se osigurala 'nuklearna iskrenost' daleko u budućnost", napisao je Trump, prenijela je agencija dpa.

Prošle jeseni, IAEA je posjetila neka mjesta iranskog nuklearnog programa koja nisu bila oštećena izraelskim i američkim napadima u lipnju 2025. Od tih prvih napada, agencija nema pristup iranskim postrojenjima za obogaćivanje urana.

Iranska delegacija nije dopustila generalnom direktoru IAEA-e Rafaelu Grossiju da izravno sudjeluje u nedjeljnim pregovorima sa SAD-om. Prema medijskim izvješćima, Grossi je bio prisutan u Burgenstocku, ali iranski tim nije pokazao interes za angažman s čelnikom UN-ovog nuklearnog nadzornog tijela.

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