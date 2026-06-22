Obavijesti

News

Komentari 0
NAPADI NA LIBANON

Iran prijetio zatvaranjem, ali brodovi i dalje prolaze kroz Hormuški tjesnac

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iran prijetio zatvaranjem, ali brodovi i dalje prolaze kroz Hormuški tjesnac
Foto: Reuters

Hormuški tjesnac ponovno je otvoren prošli tjedan nakon sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država čija svrha okončati rat na Bliskom istoku

Pomorski promet u Hormuškom tjesnacu nastavljen je u ponedjeljak brže nego prije sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država, prema platformama za praćenje mora, unatoč subotnjoj najavi Teherana o ponovnom zatvaranju ovoga strateški važnog plovnog puta. Od 11:00 sati u ponedjeljak platforma za praćenje morskih plovnih putova Kpler već je evidentirala 15 tranzita teretnih brodova samo tijekom jutra. Ova razina usporediva je s četvrtkom i subotom kada je promet iznosio i do 30 tranzita dnevno.

Čini se da je najmanje pet drugih brodova, čiji tranzit Kpler još nije potvrdio, također prošlo kroz tjesnac, pokazali su njihovi AIS signali vidljivim na platformi MarineTraffic.

Hormuški tjesnac ponovno je otvoren prošli tjedan nakon sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država čija svrha okončati rat na Bliskom istoku, no Teheran je u subotu najavio njegovo zatvaranje kao odgovor na izraelske napade u Libanonu.

NASTAVLJA SE NAPETOST Trump se ponovno obrušio na Meloni: 'Branimo ih godinama, a kad nama treba, oni ništa'
Trump se ponovno obrušio na Meloni: 'Branimo ih godinama, a kad nama treba, oni ništa'

Od tada su se Teheran i Washington dogovorili o mehanizmima koji bi trebali dovesti do prekida napada na Libanon i osiguranja Hormuškog tjesnaca, kroz koji u uobičajenim okolnostima prođe petina svjetske nafte.

U tom su se pogledu dogovorili o "komunikacijskoj liniji" da bi "izbjegli incidente i probleme u komunikaciji", kazali su katarski i pakistanski posrednici u pregovorima.

"Unatoč neizvjesnosti u pogledu pregovora između SAD-a i Irana Hormuški tjesnac ostao je operativan tijekom vikenda", rekao je u ponedjeljak Nikos Pothitakis, glasnogovornik Kplera u emisiji na platformi X, dodavši da su mnogi brodovi prešli na rutu koju je odobrio Teheran ili su nastavili plovidbu s isključenim transponderima.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sustav nemilosrdno melje zviždače: Hrvatska više nije zemlja za poštene i hrabre!
HEROJI NASTRADAJU

Sustav nemilosrdno melje zviždače: Hrvatska više nije zemlja za poštene i hrabre!

NOVI EXPRESS Od Viktora Šimunića do Adrijane Cvrtila, Ankice Lepej, Maje Đerek i drugih – otkrivali su afere, štitili javni interes i mijenjali Hrvatsku, a zauzvrat dobivali otkaze, tužbe i godine borbe sa sustavom
VIDEO NEVJEROJATNO 'Jurili su cestom s otvorenim gepekom, a muškarac je u njemu odmarao!'
OPASNA VOŽNJA U SLOVENIJI

VIDEO NEVJEROJATNO 'Jurili su cestom s otvorenim gepekom, a muškarac je u njemu odmarao!'

Stranci su vozili oko 140 kilometara na sat na autocesti, ispričao nam je čitatelj...
Što se zbilo u Sisku 22. lipnja 1941. i zašto je Tuđman odlučio da je današnji dan praznik?
DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE

Što se zbilo u Sisku 22. lipnja 1941. i zašto je Tuđman odlučio da je današnji dan praznik?

U Hrvatskoj se obilježava Dan antifašističke borbe u spomen na osnivanje Prvog sisačkog partizanskog odreda: Tim povodom ponavljamo tekst iz Expressa iz 2022. godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026