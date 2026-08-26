Iran: Hormuz je zatvoren dok Amerika ne zaustavi rat

Iran i Oman vode pregovore o privremenom tranzitnom koridoru i čišćenju mina u Hormuškom tjesnacu, no Teheran je u srijedu upozorio da taj vitalni plovni put neće biti ponovno otvoren sve dok Sjedinjene Države ne prekinu rat.

Washington je najavio nove sankcije čiji je cilj izvršiti pritisak na Iran koji bi rezultirao poslušnošću, a ministar financija Scott Bessent prijeti Islamskoj republici "ekonomskim gušenjem".

Tijekom razgovora u Teheranu ministri vanjskih poslova Irana i Omana raspravljali su o uspostavljanju zasebnih, uzastopnih faza, svojevrsnom okviru koji bi uključivao uspostavu "zajedničkog privremenog navigacijskog koridora kroz Hormuški tjesnac i sporazum o provedbi zajedničkog projekta čišćenja tjesnaca od mina", kaže se u izjavi.

Dvije zemlje, obje obalne države koje graniče s tjesnacem, nastoje izraditi plan s ciljem regulacije tranzita kroz prolaz, stoji u memorandumu o razumijevanju SAD-a i Irana iz lipnja.

Iranski šef diplomacije Abas Arakči u utorak je rekao da je predloženi okvir "očit primjer" koji pokazuje kako se "predanost njegove zemlje miru i stabilnosti podudara s nepokolebljivom diplomacijom s našim susjedima".

Gotovo šest mjeseci nakon što su Sjedinjene Države i Izrael zaratili protiv Irana, promet Hormuškim tjesnacem i dalje je uglavnom paraliziran, što remeti globalna tržišta nafte. Teheran je blokirao ključan plovni put, onaj kojim se obično prevozi oko petina svjetskog izvoza nafte i ukapljenog prirodnog plina, a istodobno je Washington nametnuo pomorsku protublokadu iranskim lukama.

Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi u srijedu je upozorio da nijednom vojnom brodu neće biti dopušten prolazak kroz Hormuški tjesnac.

"Zatvorili smo Hormuški tjesnac prije nego što su Sjedinjene Države nametnule ekonomsku blokadu jer Sjedinjene Države nisu ispunile svoje obveze prema memorandumu o razumijevanju", rekao je Garibabadi, prenosi državna novinska agencija IRNA. Dodao je kako vojnim brodovima bilo koje zemlje svijeta neće biti dopušten prolaz kroz tjesnac, a iranske će vlasti pratiti komercijalne brodove koji ga pokušaju preploviti.

"Prije nego što se poduzmu bilo kakve mjere čiji je cilj ponovno otvaranje tjesnaca, Sjedinjene Države moraju u potpunosti ispuniti sve obveze koje su prekršile", rekao je, pozvavši Sjedinjene Države da prekinu rat, ukinu blokadu i riješe situaciju u Jemenu.

Jemen, upleten u više od desetljeća dug građanski sukob, u srpnju je postao posljednja zemlja uvučena u rat na Bliskom istoku, dok su Hutiji, koje podupire Iran prekršili primirje iz 2022. s vladom zemlje koju podržava Saudijska Arabija.

Projekt čišćenja mina

Američki predsjednik Donald Trump ranije je na društvenoj mreži Truth Social napisao da su "sve mine uklonjene i/ili detonirane unutar međunarodnih voda Hormuškog tjesnaca", pozivajući se na američku mornaricu.

No Garibabadi je u srijedu rekao da su takve tvrdnje "propagandna obmana", dodavši kako će Iran ciljati sve američke minolovce koji uđu u to područje. Omanski ministar vanjskih poslova Badr Albusaidi u utorak je izjavio kako se nada da će Iran i Oman "uskoro objaviti" vijest o privremenom koridoru u tjesnacu.

"Buduće upravljanje tjesnacem i trajno rješenje uslijedit će u dogledno vrijeme", napisao je na X-u nakon razgovora u Teheranu.

Tehnički pregovori nastavit će se kako bi se odredio "stalni navigacijski koridor i buduća uprava tjesnaca, kao i mehanizam za razmjenu informacija, upravljanje prometom i pružanje relevantnih navigacijskih i sigurnosnih usluga", kaže se u zajedničkoj izjavi.

U iranskoj prijestolnici na benzinskim su se crpkama formirali dugački redovi nakon što su vlasti rekle da će se kvote za gorivo revidirati. Iran se i prije rata borio s vrtoglavom inflacijom, što je potaknulo protuvladin prosvjedni pokret koji je vrhunac dosegnuo u siječnju.

Najavivši nove sankcije, Bessent je rekao da će zemlje koje ne podržavaju američku ekonomsku kampanju "dijeliti izolaciju" Irana. Garibabadi je kazao da će iranski odgovor na američke sankcije biti "usmjeren na njihove ekonomske interese".

Ministarstvo financija je priopćilo da će proširene sekundarne sankcije biti usmjerene na iransku digitalnu imovinu i njegov sektor tehnologije, zlata, zrakoplovstva i brodarstva. Mjere su pogodile subjekte širom svijeta, među ostalim zemljama i Ujedinjene Arapske Emirate, Hong Kong, Kinu, Singapur i Europu.

Cijene nafte u srijedu su nastavile padati jer se smanjila zabrinutost zbog još jednog vojnog sukoba na Bliskom istoku.