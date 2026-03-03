Iran ima novog ajatolaha? Vlast preuzeo Hamneijev sin

Iransko Vijeće stručnjaka izabralo je Mojtabu, sina Alija Hameneija, za sljedećeg vrhovnog vođu pod pritiskom Revolucionarne garde, rekli su upućeni izvori za Iran International. Izvješće su naširoko prenijeli izraelski mediji, ali ga iranski državni mediji nisu potvrdili.

Mojtaba je isprva bio navodno među 40 visokih dužnosnika ubijenih u subotnjem napadu u kojem je ubijen njegov otac Ali Hamenei. Imenovanje dolazi nakon višednevnih nagađanja o tome tko će naslijediti starijeg Hameneija, oko kojeg je bio izgrađen kult ličnosti i koji je desetljećima vladao Iranom čvrstom rukom i izrazito anti-zapadnom agendom.

Pokretanje videa... 02:15 Razaranje u središtu Teherana nakon novog vala američko-izraelskih napada | Video: 24sata/Reuters

Prema CNN-u, Mojtaba je poznat po čvrstoj privrženosti očevu tvrdom konzervativizmu te bliskim vezama s ozloglašenim iranskim vojnim tijelom, Islamskom revolucionarnom gardom.

Nije imao službenu dužnost u očevu režimu, ali su ga Sjedinjene Američke Države ipak stavile pod sankcije 2019. godine. Mojtaba je rođen u Mashhadu 1969. i drugi je sin Alija Hameneija. Sedam godina djetinjstva proveo je u gradovima Sardasht i Mahabad na sjeverozapadu Irana, gdje je stekao rano obrazovanje. Nakon završetka srednje škole studirao je teologiju. Među njegovim prvim učiteljima bili su njegov otac i ajatolah Mahmoud Hashemi Shahroudi.

Godine 1999. nastavio je studij u Qomu kako bi postao klerik. Prema navodima lista The Guardian i francuskog dnevnika Libération, među ostalim izvorima, široko se vjeruje da Mojtaba Hamenei kontrolira znatnu financijsku imovinu. Tu je tvrdnju odbacila Skupština snaga linije Imama, iranska politička skupina koju vodi njegov stric Hadi Hamenei.

Imenovanje je neočekivano jer je Iran tradicionalno zazirao od obiteljskog nasljeđivanja vlasti, osobito nakon što je režim došao na vlast rušenjem monarhije u revoluciji 1979. godine.

Mojtaba je bio povezan s iranskim predsjednikom Mahmudom Ahmadinedžadom te ga je podržao na kontroverznim predsjedničkim izborima 2005. i 2009. Novinari su navodili da je možda „imao vodeću ulogu u orkestriranju” Ahmadinedžadove izborne pobjede 2009. godine.

Također se nagađalo da je bio „ključna figura u organiziranju obračuna s protuvladinim prosvjednicima” u lipnju 2009. Vjerovalo se da je izravno upravljao paravojnom organizacijom Basij, unatoč tome što se njegovo ime nije spominjalo u režimskim medijima.