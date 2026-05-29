UNATOČ NAJAVI

Iran: Još nismo postigli sporazum sa SAD-om o ratu

Piše HINA,
Iran je poručio u petak da još nije postignut dogovor sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata, nakon najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uskoro donijeti konačnu odluku

"Razgovori se nastavljaju, ali još nije postignut konačni dogovor", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghai, prenose državni mediji. Američki predsjednik najavio je da se sprema donijeti "konačnu odluku" o mogućem sporazumu, ali iranski izvori demantirali su novinskoj agenciji Fars njegove tvrdnje o dvije ključne točke: ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i iranskom nuklearnom programu.

"Održat ću sastanak sada u situacijskoj sobi kako bih donio konačnu odluku", objavio je Trump ranije u petak na platformi Truth Social.

Trump je rekao da bi potencijalni dogovor trebao uključivati iranski pristanak da neće razvijati nuklearno oružje, otvaranje Hormuškog tjesnaca, uklanjanje svih morskih mina, ukidanje američke blokade iranskih luka, kao i da Sjedinjene Države uklone i unište zalihe iranskog obogaćenog uranija. 

U četvrtak je novinska kuća Axios izvijestila da su američki i iranski pregovarači postigli okvirni sporazum kojim bi se produžilo primirje i pokrenuli pregovori o iranskome nuklearnom programu.

Visoki iranski izvor rekao je pak za Reuters da tvrdnja američkog Donalda ‌Trumpa ⁠da će SAD doći do iranskog urana nije istinita, dodajući ⁠da mogući memorandum ‌o razumijevanju između Teherana ​i Washingtona ne uključuje ‌nikakva pitanja povezana s nuklearnim programom.

