Obavijesti

News

ŽELE POSTIĆI KONTROLU

Iran koristio novi sustav protuzračne obrane za ciljanje američkog zrakoplova

Piše HINA,
Foto: Adnan Abidi

Iran je u petak koristio novi sustav protuzračne obrane za ciljanje američkog borbenog zrakoplova, priopćilo je u subotu središnje operativno zapovjedništvo iranske vojske Hatam al-Anbija, a prenosi agencija Reuters. Glasnogovornik zapovjedništva rekao je da će zemlja "definitivno postići punu kontrolu" nad svojim zračnim prostorom, prema iranskim državnim medijima.

U iranskoj vatri srušen je američki dvosjed F-15E, potvrdili su dužnosnici u obje zemlje, dok su dva američka dužnosnika rekla da se pilot katapultirao iz borbenog zrakoplova A-10 Warthog koji se srušio u Kuvajtu nakon što ga je pogodila iranska vatra.

Dva helikoptera Black Hawk uključena u potragu za nestalim pilotom prvog zrakoplova pogođena su iranskom vatrom, ali su uspjela napustiti iranski zračni prostor.

Težina ozljeda posade i dalje nije poznata. Status i lokacija nestalog člana posade F-15E nisu poznati javnosti.

Korpus islamske revolucionarne garde rekao je da pretražuje područje u blizini mjesta gdje se zrakoplov srušio u jugozapadnom Iranu, a regionalni guverner obećao je nagradu svakome tko zarobi ili ubije "snage neprijatelja".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026