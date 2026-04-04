Iran koristio novi sustav protuzračne obrane za ciljanje američkog zrakoplova
Iran je u petak koristio novi sustav protuzračne obrane za ciljanje američkog borbenog zrakoplova, priopćilo je u subotu središnje operativno zapovjedništvo iranske vojske Hatam al-Anbija, a prenosi agencija Reuters. Glasnogovornik zapovjedništva rekao je da će zemlja "definitivno postići punu kontrolu" nad svojim zračnim prostorom, prema iranskim državnim medijima.
U iranskoj vatri srušen je američki dvosjed F-15E, potvrdili su dužnosnici u obje zemlje, dok su dva američka dužnosnika rekla da se pilot katapultirao iz borbenog zrakoplova A-10 Warthog koji se srušio u Kuvajtu nakon što ga je pogodila iranska vatra.
Dva helikoptera Black Hawk uključena u potragu za nestalim pilotom prvog zrakoplova pogođena su iranskom vatrom, ali su uspjela napustiti iranski zračni prostor.
Težina ozljeda posade i dalje nije poznata. Status i lokacija nestalog člana posade F-15E nisu poznati javnosti.
Korpus islamske revolucionarne garde rekao je da pretražuje područje u blizini mjesta gdje se zrakoplov srušio u jugozapadnom Iranu, a regionalni guverner obećao je nagradu svakome tko zarobi ili ubije "snage neprijatelja".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+