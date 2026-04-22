Iran: Napali smo tri teretna broda u Hormuškom tjesnacu

U izjavi koju je u srijedu prenijela novinska agencija Fars, Revolucionarna garda izjavila je da je zaustavila "nepravilan" prolaz plovila kroz Hormuški tjesnac. Brodovi su identificirani kao Epaminondas, koji plovi pod liberijskom zastavom i putuje iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Indiju, potom MSC Francesca koja je zadnje bila locirana u blizini obale Saudijske Arabije, a plovi pod panamskom zastavom, te kontejnerski brod Euphoria, za koji iranski izvještaji tvrde da je u grčkom vlasništvu.

Ranije su britanska agencija za pomorsku sigurnost (UKMTO) i jedan izvor rekli da su najmanje tri kontejnerska broda pogođena vatrenim oružjem u Hormuškom tjesnacu.

Iran je uveo ograničenja brodovima koji koriste tjesnac, prvo kao odmazdu za američko-izraelsko bombardiranje zemlje, a zatim kao odgovor na američku blokadu iranskih luka.

Prije početka rata 28. veljače, plovnim putem obično se prevozila otprilike petina svjetske zalihe nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je najavio produljenje primirja s Iranom koje je na snazi ​​od 8. travnja.