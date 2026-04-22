ONESPOSOBILI IH

Iran: Napali smo tri teretna broda u Hormuškom tjesnacu

Piše HINA,
Foto: Stringer

Iranske oružane snage izjavile su u srijedu da su napale i onesposobile tri teretna broda u blizini obale zemlje, prema državnim medijima

U izjavi koju je u srijedu prenijela novinska agencija Fars, Revolucionarna garda izjavila je da je zaustavila "nepravilan" prolaz plovila kroz Hormuški tjesnac. Brodovi su identificirani kao Epaminondas, koji plovi pod liberijskom zastavom i putuje iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Indiju, potom MSC Francesca koja je zadnje bila locirana u blizini obale Saudijske Arabije, a plovi pod panamskom zastavom, te kontejnerski brod Euphoria, za koji iranski izvještaji tvrde da je u grčkom vlasništvu.

Ranije su britanska agencija za pomorsku sigurnost (UKMTO) i jedan izvor rekli da su najmanje tri kontejnerska broda pogođena vatrenim oružjem u Hormuškom tjesnacu.

DRAMA U BIJELOJ KUĆI Trump tražio nuklearne kodove, urlao na generale. Panično se bojao da mu se ne dogodi 1979.
Trump tražio nuklearne kodove, urlao na generale. Panično se bojao da mu se ne dogodi 1979.

Iran je uveo ograničenja brodovima koji koriste tjesnac, prvo kao odmazdu za američko-izraelsko bombardiranje zemlje, a zatim kao odgovor na američku blokadu iranskih luka.

Prije početka rata 28. veljače, plovnim putem obično se prevozila otprilike petina svjetske zalihe nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je najavio produljenje primirja s Iranom koje je na snazi ​​od 8. travnja.

