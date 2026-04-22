Trump tražio nuklearne kodove, urlao na generale. Panično se bojao da mu se ne dogodi 1979.

Umirovljeni analitičar CIA-e Larry Johnson tvrdi da je tijekom hitnog sastanka u subotu Trump pokušao doći do nuklearnih kodova.

- Jedno izvješće s tog sastanka u Bijeloj kući navodi da je Trump želio... upotrijebiti nuklearne kodove, a general Dan Caine ustao je i rekao: „Ne.” Pozvao se, takoreći, na svoju ovlast kao čelnik vojske. Navodno je došlo do prilično žestoke svađe. „U Washingtonu se događaju neke vrlo neobične stvari - rekao je Johnson, piše Mirror.

Sukob oko nuklearnih kodova koji su posebni identifikacijski brojevi ili nizovi znakova koji se koriste za potvrdu identiteta i ovlaštenja osoba koje imaju pristup nuklearnim oružjima, dolazi u jeku nepredvidljivog ponašanja američkog predsjednika koji je prijetio genocidom 90 milijuna Iranaca, usporedio se s Isusom i posvađao s Papom i više-manje svim američkim saveznicima.

Navodi o nuklearnim kodovima nisu potvrđeni, a i dalje nije jasno kojoj bi svrsi sami nuklearni kodovi služili ako bi im se pristupilo. Međutim, to slijedi nakon izvješća da je Trump bio isključen iz Sobe za krizne situacije od strane vojnih savjetnika tijekom misije spašavanja pilota u Iranu.

Američki predsjednik navodno je bio izostavljen iz rasprava zbog zabrinutosti oko njegova naglog temperamenta. Visoki dužnosnici administracije strahovali su da bi njegova nepredvidivost mogla ugroziti operaciju.

Nakon uništenja američkog zrakoplova od strane iranskih snaga ranije ovog mjeseca, Trump je navodno proveo sate vičući na osoblje u Zapadnom krilu, dok su ga mučila sjećanja na iransku talačku krizu iz 1979. godine koja je Jimmyja Cartera koštala izbore.