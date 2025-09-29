Obavijesti

Iran nastavlja s pogubljenjima navodnih izraelskih špijuna

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS

Iran je u ponedjeljak pogubio muškarca imena Bahman Choubi-asl, izvijestila je novinska agencija Mizan, rekavši da je osuđenik na smrtnu kaznu bio "jedan od najvažnijih izraelskih špijuna u Iranu"

Upleten u desetljećima dugi rat u sjeni s Izraelom, Iran je pogubio mnoge pojedince koje optužuje za veze s izraelskom obavještajnom agencijom Mossad i olakšavanje njezinih operacija u zemlji. "Glavni cilj Mossada u pridobivanju suradnje optuženika bio je pribaviti bazu podataka državnih institucija i stvoriti sigurnosni prodor u iranske podatkovne centre, a uz to je Mossad slijedio i druge sporedne ciljeve, uključujući istraživanje ruta uvoza elektroničke opreme", izvijestio je Mizan.

Vrhovni sud odbacio je žalbu i potvrdio smrtnu kaznu na temelju optužbi za "korupciju na Zemlji", navodi se.

Iransko-izraelski sukob eskalirao je u izravni rat u lipnju kada je Izrael napao razne ciljeve unutar Irana, što je uključivalo operacije koje su se oslanjale na Mossadove komandose raspoređene duboko u zemlji.

Pogubljenja Iranaca osuđenih za špijunažu za Izrael značajno su se povećala ove godine, s najmanje deset smrtnih kazni izvršenih posljednjih mjeseci.

Prije samo dva tjedna pogubljen je Babak Shahbazi radi optužbi da je koristio položaj izvođača radova na postavljanju rashladnih uređaja kako bi prikupio informacije s osjetljivih lokacija poput serverskih soba i centara povezanih s vojnim i sigurnosnim aparatom.

