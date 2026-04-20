Iran ne želi nove pregovore sa SAD-om: Uskoro istječe primirje

Iran nema planova za novi krug pregovora sa Sjedinjenim Državama, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghai, prenijela je agencija dpa. "Nikakva odluka nije donesena u tom pogledu", rekao je Baghai na konferenciji za novinare u Teheranu. Primirje između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela koje je stupilo na snagu 8. travnja istječe u srijedu, bez jasnih naznaka o sljedećim koracima.

Predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da će američki predstavnici stići u Islamabad u ponedjeljak navečer na daljnje razgovore.

Maratonski pregovori između Irana i SAD-a održani u Islamabadu 11. travnja završili su bez dogovora o okončanju rata, a dvije strane nisu uspjele pomiriti razlike oko Hormuškog tjesnaca i iranskog nuklearnog programa.