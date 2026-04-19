Iran oklijeva: Još nisu odlučili idu li na pregovore s Amerikom

Iransko vodstvo još nije odlučilo hoće li se sudjelovati u novom krugu pregovora sa Sjedinjenim Državama, objavili su u nedjelju lokalni mediji nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će njegovi pregovarači u ponedjeljak biti u Pakistanu na novim pregovorima o okončanju rata. Sve dok američka mornarica nastavlja blokirati Hormuški tjesnac neće biti daljnjih pregovora, izvijestila je novinska agencija Tasnim, pozivajući se na neimenovani izvor upoznat s tim pitanjem. No piše i da su dvije strane razmijenile poruke proteklih dana uz posredovanje Pakistana.

Trump je ranije u nedjelju najavio da će američki predstavnici u ponedjeljak navečer biti u Islamabadu u ponedjeljak zbog nastavka razgovora, ali nema službene potvrde Teherana o tomu hoće li ondje biti i iranski pregovarači.

Izvori iz Bijele kuće za dpa su rekli da će u američkom izaslanstvu biti potpredsjednik J. D. Vance, koji je vodio pregovore i prošli vikend u Islamabadu, kao i posebni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner.

Pregovori u Islamabadu završili su bez konkretnih rezultata.