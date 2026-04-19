UVJET UKIDANJE BLOKADE

Iran oklijeva: Još nisu odlučili idu li na pregovore s Amerikom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Akhtar Soomro

Teheran poručuje da nema razgovora dok traje blokada Hormuškog tjesnaca, Trump već šalje pregovarače u Pakistan

Iransko vodstvo još nije odlučilo hoće li se sudjelovati u novom krugu pregovora sa Sjedinjenim Državama, objavili su u nedjelju lokalni mediji nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će njegovi pregovarači u ponedjeljak biti u Pakistanu na novim pregovorima o okončanju rata. Sve dok američka mornarica nastavlja blokirati Hormuški tjesnac neće biti daljnjih pregovora, izvijestila je novinska agencija Tasnim, pozivajući se na neimenovani izvor upoznat s tim pitanjem. No piše i da su dvije strane razmijenile poruke proteklih dana uz posredovanje Pakistana.

OKONČANJE SUKOBA Iran se okreće Kini: Teheran traži pomoć nakon propalih pregovora sa SAD-om
Trump je ranije u nedjelju najavio da će američki predstavnici u ponedjeljak navečer biti u Islamabadu u ponedjeljak zbog nastavka razgovora, ali nema službene potvrde Teherana o tomu hoće li ondje biti i iranski pregovarači.

Izvori iz Bijele kuće za dpa su rekli da će u američkom izaslanstvu biti potpredsjednik J. D. Vance, koji je vodio pregovore i prošli vikend u Islamabadu, kao i posebni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner.

TKO KONTROLIRA IRAN? Jasno je zašto su propali pregovori. Iranci u Pakistanu nisu imali nikakve ovlasti
Pregovori u Islamabadu završili su bez konkretnih rezultata. 

KUĆA PUNA LJUBAVI 'Udomili smo 4 anđela, imamo biološku kćer, a uskoro nam stiže i sin!'
SREĆA U OPRTLJU

KUĆA PUNA LJUBAVI 'Udomili smo 4 anđela, imamo biološku kćer, a uskoro nam stiže i sin!'

Andrea (39) i Marko (44) Đaković udomili su četvero djece. Imaju i biološku kćer, a uskoro dolazi i sin. 'Udomiteljstvo je poziv', kažu nam
Stiže promjena vremena i naglo zahladnjenje: Upalili su alarme za više regija, evo što nas čeka
NAKON SUNCA - KIŠA

Stiže promjena vremena i naglo zahladnjenje: Upalili su alarme za više regija, evo što nas čeka

Sa sjeverozapada u nedjelju potkraj dana stiže hladna fronta
Ništa se ne mijenja: Magyaru ne damo 270 milijuna eura. Magyar nama ne da Hernadija
PROROČANSTVO O MAĐARIMA

Ništa se ne mijenja: Magyaru ne damo 270 milijuna eura. Magyar nama ne da Hernadija

NOVI EXPRESS Teško da će mađarski sudovi ponovno odlučivati o izručenju zbog mita, a i Magyar u svojim izjavama očito u prvi plan stavlja hrvatski dug od 270 milijuna dolara

