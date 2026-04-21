USKORO KRAJ PRIMIRJA

Iran nije poslao izaslanike na pregovore: 'Nemamo o čemu razgovarati dok nam prijete'

Piše HINA,
Iran nije poslao izaslanike na pregovore: 'Nemamo o čemu razgovarati dok nam prijete'
Foto: Akhtar Soomro

Teheran demantira odlazak izaslanstva u Islamabad i poručuje da nastavak razgovora sa SAD-om ovisi o ukidanju blokade

Iransko izaslanstvo nije otputovalo u Pakistan na mirovne pregovore sa SAD-om, objavila je u utorak iranska državna televizija, demantirajući izvješća međunarodnih medija o odlasku iranskih predstavnika u Islamabad i zakazanim terminima američko-iranskih pregovora. U pakistansku prijestolnicu nisu otputovali ni stručnjaci za preliminarne pregovore ni glavno izaslanstvo, objavio je iranski državni radio dan prije isteka dvotjednog primirja.  Dužnosnici iranskog režima naglasili su da se pregovori neće voditi u sjeni „prijetnji i kršenja sporazuma”, prenijeli su državni mediji. Drugi krug razgovora sa Sjedinjenim Državama ovisit će o tome hoće li Washington ublažiti svoja stajališta, dodali su mediji ne navodeći dodatne detalje. 

SAD uvjeren u nove pregovore s Iranom: 'Blizu smo dogovora'

Glavna točka prijepora i dalje je američka pomorska blokada iranskih brodova i luka.

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je da će zadržati blokadu sve dok se ne postigne dogovor.

Prema pakistanskim sigurnosnim izvorima, Teheran je svoje sudjelovanje u pregovorima uvjetovao upravo ukidanjem blokade.

Ova petorica vladaju Iranom dok ajatolah leži u komi. Svi su veterani istog rata i ne vole se

Dvotjedno primirje između SAD-a, Izraela i Irana istječe u srijedu.

Trump je u ponedjeljak za Bloomberg izjavio kako je „vrlo malo vjerojatno” da će ga produljiti bez postizanja sporazuma.

