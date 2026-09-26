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Iran nudi otvaranje Hormuškog tjesnaca u sedam dana, Trump odbio plan i najavio novi napad

Piše HINA,
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Iran nudi otvaranje Hormuškog tjesnaca u sedam dana, Trump odbio plan i najavio novi napad
Foto: Reuters
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eheran tvrdi da nije odustao od pregovora i da bi strateški pomorski prolaz mogao biti ponovno otvoren čim Washington prihvati prijedlog. WSJ piše da Trump ne vjeruje Iranu i razmatra nove napade nakon izbora

Iran je Sjedinjenim Američkim Državama predložio plan prema kojem bi se Hormuški tjesnac ponovno otvorio u roku od sedam dana, no američki predsjednik Donald Trump odbio je prijedlog, objavio je u subotu list Wall Street Journal.

- Iran nije napustio pregovarački stol - rekao je iranski predsjednik Masud Pezeškian tijekom sastanka s glavnim tajnikom UN-a Antóniom Guterresom, prije odlaska iz New Yorka nakon tjedna diplomatskih susreta na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

- Međutim, zbog dosadašnjih iskustava više ne vjeruje Sjedinjenim Državama - dodao je Pezeškian, prema priopćenju iranskog predsjedništva.

Trump je u međuvremenu na društvenoj mreži Truth Social objavio kartu strateškog Hormuškog tjesnaca na kojoj je taj pomorski prolaz označen kao "Trumpov tjesnac".

Kroz Hormuški tjesnac prolazi oko petine svjetske trgovine naftom i plinom, a taj je strateški pomorski prolaz u središtu sukoba koji je počeo američkim i izraelskim napadima na Iran krajem veljače. Iran od tada tvrdi da kontrolira tjesnac, dok je Washington odgovorio blokadom iranskih luka.

Mogući novi napadi u studenom

Nakon gotovo sedam mjeseci rata i zastoja u pregovorima, Iran smatra da je sada na Washingtonu da odluči hoće li prihvatiti njegov prijedlog.

"Sedmodnevni rok" za ponovno otvaranje pomorskog prolaza koji je Teheran blokirao počeo bi teći čim SAD prihvati prijedlog, rekao je u New Yorku iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči.

Pozivajući se na američke dužnosnike, Wall Street Journal objavio je da je Trump odbio prijedlog ocijenivši da Teheran neće ispuniti njegove zahtjeve. Prema pisanju lista, američki predsjednik razmatra mogućnost nastavka napada na Iran nakon međuizbora u studenom.

SAD nije bombardirao iranski teritorij od 1. rujna, kada je u nizu napada poginulo pet ljudi, a deseci su ranjeni. U međuvremenu je u Hormuškom tjesnacu napadnuto više brodova.

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