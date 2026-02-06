Iran: 'Nuklearni pregovori sa SAD-om su dobro krenuli'

Najviši iranski diplomat u petak je rekao da su nuklearni pregovori sa SAD-om kojima posreduje Oman "dobro krenuli" i da će se nastaviti, izjave koje bi mogli ublažiti bojazan da bi u slučaju nepostizanja sporazuma Bliski istok bio gurnut bliže ratu.

No ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je nakon pregovora u glavnom gradu Omana, Muskatu, na kojima su još sudjelovali specijalni američki izaslanik Steve Witkoff i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner, da "bilo kakav dijalog zahtijeva suzdržavanje od prijetnji i pritiska. Teheran samo raspravlja o svome nuklearnom pitanju. O drugim pitanjima ne raspravljamo sa SAD-om."

Obje strane su pokazale spremnost da ožive diplomaciju u dugotrajnom nuklearnom sporu Teherana sa Zapadom, a Washington je htio proširiti pregovore tako da pokrivaju i iranske balističke projektile, potporu oružanim skupinama u regiji i "tretman vlastitog naroda", rekao je američki državni tajnik Marco Rubio u srijedu.

Regionalni diplomat kojeg je Teheran izvijestio o pregovorima rekao je Reutersu da Iran u pregovorima inzistira na "svome pravu obogaćivanja uranija" i da nije bilo rasprave o raketnom programu.

I dok je Iran isključio zahtjev Washingtona da ne obogaćuje uranij na svome teritoriju, diplomat koji je tražio da ga se ne imenuje rekao je da je Teheran pokazao otvorenost da se raspravlja o "razini i čistoći" uranija ili o alternativnim aranžmanima, uključujući i potencijalni regionalni konzorcij.

Zauzvrat, Iran je imao nekoliko zahtjeva, poput "učinkovitog i trenutnog ublaživanja sankcija, uključujući u sektorima bankarstva i nafte i uklanjanje američkih vojnih kapaciteta dalje od Irana."

Iranski dužnosnici iznova su isključivali to da iranski projektili, najveći arsenal na Bliskom istoku, budu dio rasprave i isticali da Teheran želi priznanje na pravo da obogaćuje uranij.

Za Washington, obogaćivanje unutar Irana, kao i mogući put prema nuklearnoj bombi, crvena je linija. Teheran dugo niječe bilo kakvu namjeru da proizvodnju nuklearnog goriva pretvori u oružje.

Međutim, rekao je diplomat, Teheran vjeruje da američki pregovarači "razumiju stav Irana po pitanju obogaćenja."

Arakči je rekao ranije iranskoj državnoj televiziji "da je to dobar početak pregovora." "I postoji razumijevanje o nastavku pregovora. Koordinacija kako nastaviti bit će odlučena u glavnim gradovima", rekao je Arakči. "Ako se ovaj proces nastavi, mislim da ćemo doći do dobrog okvira za dogovor."