Acu prebacilo: Priština, Zagreb i Tirana imaju vojni savez! Znam i detalje za koji misle da su tajni

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić bio je na otvaranju obnovljene gimnazije u Mladenovcu gdje je rekao da zna za "određene sastanke i aktivnosti Prištine, Zagreba i Tirane", prenosi Kurir.rs.

- Četiri dana kasnije, izdali su izjavu o svom sastanku. Htjeli su to zadržati u tajnosti, a bili su iznenađeni što znamo detalje. Jako sam zabrinut zbog tog vojnog saveza, nemojte to izbaciti iz glave, to nije vojno-tehnički savez, za tehničku suradnju. Ja vama prodajem ovo, vi meni prodajete ono... Na to bih rekao da nije problem. Ali ovo je vojni savez. Vojni savez se formira za obranu, a obrambeni savez se u jednom danu pretvara u napadački savez. Pa se pitam za koga? Kako će netko napasti Albaniju? Jer ste vi sklopili savez, pa ste svi u NATO-u. Priština nije, pa se postavlja pitanje kako ste s njima sklopili savez. I znamo za planove Prištine, da će tražiti sustave od SAD-a i Turske. Tražit će sustave "Hawk Eye", nisu dobili odobrenje od Amerikanaca, pojačanje "Javelina", tražit će "Hirpi" od Turske, imam kompletan popis. Oni to i dalje čine, ali ne samo da razmjenjuju oružje, već razgovaraju i o svim mogućim smjerovima napada, a o tome imamo informacije. Građani se ne trebaju brinuti, snaga srbijanske vojske raste geometrijskom progresijom. Imat ćemo dodatne troškove, kupujemo najmoderniju opremu koju danas ima jedna ili nijedna druga zemlja u Europi. Radimo vrlo dobro, mudro i ozbiljno - rekao je.

Vučić tvrdi da nije tajna da je Hrvatska bila uključena u prosvjede i izazivala kaos u Srbiji.

- Nadaju se da će doći neke sluge kakve su već imali na vlasti. Što se tiče ustaške ideologije, najgoreg oblika nacizma, samo mi morate reći kada je ta ideologija napustila Hrvatsku. Hvale se i hvale time. Primijetite kako ide taj revizionizam. Kažu da se ne slažu sa svime što su ustaše radile, ali onda pitaju kojeg nacista u Hrvatskoj poznajete. Pa, svaki ustaša je najgori nacist. To su stvari na koje se moramo naviknuti - rekao je.

Rekao je da ljudi u Srbiji znaju da kada kaže da će biti izbora, bit će izbora.

- Što se tiče prosvjeda i nepriznavanja. Navijač sam Crvene zvezde, a i 1994. i 1995. očekivali smo da će Zvezda biti prvak Europe, nismo shvaćali da su se vremena promijenila. Čak i danas neki misle da je nečije vrijeme prošlo, vidio sam neke njihove analitičare što će te večeri učiniti. Što ćete te večeri učiniti? Izaći ćemo s točnim rezultatima, imat ćete više predstavnika na svakom biračkom mjestu. I što ćete učiniti? Sve ovo što ste obećali da ćemo plivati, sve ovo. Kažu da je ljutnja građana strašna. Znate li koliko su građani ljuti na njih? Pokažite im brojke, da vide što se zapravo događa građanima Srbije. Dok god pričaju o lustraciji, progonima, uhićenjima i torturi, ja sam sretan. U tom stranačkom smislu nisam sretan kao predsjednik, volio bih da imamo malo više odgovornih ljudi - naglasio je.

- Ima hrabrih ljudi, kojima je Srbija jedina sudbina, i koji se boje samo Boga, ne onih koji nisu mislili na Boga - rekao je Vučić na kraju govora.