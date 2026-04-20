VRAĆA SE RAT

Iran objavio mete koje će gađati ako se rat nastavi. Pune rakete i dronove brže nego prije rata

Piše Filip Sulimanec,
Tijekom razdoblja primirja, naša brzina ažuriranja i popunjavanja lansirnih platformi za rakete i dronove čak je veća nego prije rata, rekao je brigadni general Majid Mousavi

Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je opsežnu izjavu na platformi X u kojoj opisuje ono što Iran smatra nastavkom američkih priprema za daljnji nastavak rata, dok se istovremeno javno tvrdi da su spremni na pregovore.

U izjavi se navodi da je Iran spreman “napustiti ograničenja” koja su pokazana u prvoj fazi rata te osloboditi “nezaboravne paklene sate već od samog početka obnovljenog sukoba s Amerikom i Izraelom”, uz izričitu tvrdnju da će tjesnac Bab el-Mandeb, postrojenja Saudi Aramca, luka Yanbu u Saudijskoj Arabiji i grad Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima biti uključeni u sukob.

U isto vrijeme, zapovjednik Zrakoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), brigadni general Majid Mousavi, izjavio je da njegove snage ubrzano obnavljaju zalihe raketa i dronova, naglašavajući povećanu operativnu spremnost tijekom razdoblja primirja.

Nove rakete i dronovi

Zapovjednik IRGC-ovih zračnih snaga naveo je u objavi uz snimke održavanja i obnove zaliha raketa i dronova da je tijekom primirja tempo nadopunjavanja lansirnih platformi za rakete i bespilotne letjelice čak i viši nego prije rata.

 - Tijekom razdoblja primirja, naša brzina ažuriranja i popunjavanja lansirnih platformi za rakete i dronove čak je veća nego prije rata. Imamo informacije da je neprijatelj nesposoban stvoriti takve uvjete za sebe te je prisiljen dopremati streljivo s druge strane svijeta u malim, postupnim količinama - rekao je general.

Osvrćući se na, kako je naveo, poraz američkih i izraelskih protivnika u ratu protiv Irana, dodao je: “Izgubili su i ovu fazu rata! Izgubili su (Hormuški) tjesnac, a izgubili su i Libanon i regiju.”

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

