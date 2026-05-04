Područje počinje na zapadu crtom koja se proteže od najzapadnijeg dijela iranskog otoka Qeshm do emirata Umm al-Quwain u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
HORMUŠKI TJESNAC
Iran objavio novu kartu. Evo gdje se može ploviti, a gdje ne
Čitanje članka: < 1 min
Agencija Fars javlja da je iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) objavila novu kartu područja u Hormuškom tjesnacu koja su pod nadzorom njezine mornarice.
Područje počinje na zapadu crtom koja se proteže od najzapadnijeg dijela iranskog otoka Qeshm do emirata Umm al-Quwain u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Na istoku područje završava na crti između iranske planine Mobarak i emirata Fujairah u UAE-u. Trenutačno nije posve jasno u kojoj se mjeri ovo navodno područje pod nadzorom promijenilo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku