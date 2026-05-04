Iran objavio novu kartu. Evo gdje se može ploviti, a gdje ne

Agencija Fars javlja da je iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) objavila novu kartu područja u Hormuškom tjesnacu koja su pod nadzorom njezine mornarice.

Područje počinje na zapadu crtom koja se proteže od najzapadnijeg dijela iranskog otoka Qeshm do emirata Umm al-Quwain u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Na istoku područje završava na crti između iranske planine Mobarak i emirata Fujairah u UAE-u. Trenutačno nije posve jasno u kojoj se mjeri ovo navodno područje pod nadzorom promijenilo.