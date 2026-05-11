Iran odbacio američki prijedlog za kraj rata: Teheran traži puni suverenitet nad Hormuzom...

Iranski državni mediji prikazali su američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska Republika pokori "pretjeranim zahtjevima" američkog predsjednika Donalda Trumpa, komentirala je Press TV, televizijska kuća povezana s iranskim vodstvom, rano u ponedjeljak. Iranski plan, nasuprot tome, poziva na okončanje rata na svim frontama i predviđa da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu, objavili su državni mediji. Vodstvo u Teheranu odbacilo je američki prijedlog, navodi se u izvješćima.

Trump je ranije kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata kao "potpuno neprihvatljiv".

Za novinski portal Axios je izjavio da će odbaciti iranski "neprimjeren" odgovor. "Ne sviđa mi se njihov odgovor", rekao je Trump, odbijajući dati daljnje detalje o sadržaju pisma.

Trump nije rekao hoće li SAD nastaviti pregovore.

Prema iranskim državnim medijima, Teheran je također zahtijevao puni suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i oslobađanje zaplijenjene iranske imovine.

Spor oko iranskog nuklearnog programa nije se spominjao u odgovoru, navodi se u izvješćima, prenosi Dpa.