Obavijesti

News

Komentari 2
ŽELE I ODŠTETU

Iran odbacio američki prijedlog za kraj rata: Teheran traži puni suverenitet nad Hormuzom...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iran odbacio američki prijedlog za kraj rata: Teheran traži puni suverenitet nad Hormuzom...
Foto: Majid-Asgaripour

Iranski državni mediji američki plan nazvali su pozivom na predaju, dok Teheran odbija Trumpove zahtjeve i traži ukidanje sankcija te ratnu odštetu od SAD-a.

 Iranski državni mediji prikazali su američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska Republika pokori "pretjeranim zahtjevima" američkog predsjednika Donalda Trumpa, komentirala je Press TV, televizijska kuća povezana s iranskim vodstvom, rano u ponedjeljak. Iranski plan, nasuprot tome, poziva na okončanje rata na svim frontama i predviđa da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu, objavili su državni mediji. Vodstvo u Teheranu odbacilo je američki prijedlog, navodi se u izvješćima.

IZDAO NOVE SMJERNICE Iranski vrhovni vođa prvi put viđen nakon imenovanja? Objavili detalje tajnog sastanka
Iranski vrhovni vođa prvi put viđen nakon imenovanja? Objavili detalje tajnog sastanka

Trump je ranije kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata kao "potpuno neprihvatljiv".

Za novinski portal Axios je izjavio da će odbaciti iranski "neprimjeren" odgovor. "Ne sviđa mi se njihov odgovor", rekao je Trump, odbijajući dati daljnje detalje o sadržaju pisma.

Trump nije rekao hoće li SAD nastaviti pregovore.

IGRA ČEKANJA Relativan mir oko Hormuškog tjesnaca dok SAD traži put za mir prije Trumpova posjeta Kini
Relativan mir oko Hormuškog tjesnaca dok SAD traži put za mir prije Trumpova posjeta Kini

Prema iranskim državnim medijima, Teheran je također zahtijevao puni suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i oslobađanje zaplijenjene iranske imovine.

Spor oko iranskog nuklearnog programa nije se spominjao u odgovoru, navodi se u izvješćima, prenosi Dpa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ubijeni policajac bio je odlikovan, radio je i na zločinu koji je šokirao cijelu zemlju
UBOJSTVO U KRAPINI

FOTO Ubijeni policajac bio je odlikovan, radio je i na zločinu koji je šokirao cijelu zemlju

Ubijeni Robert Grilec (52) bio je šef krim policije. Za časnu i uzornu službu 2018. godine dobio je odlikovanje tadašnje predsjednice Grabar Kitarović.
Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Bori se za život u bolnici. Pištolj imao ilegalno
DETALJI UŽASA U KRAPINI

Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Bori se za život u bolnici. Pištolj imao ilegalno

U pucnjavi do koje je došlo rano jutros u kafiću u Krapini je ubijen policajac (52), a počinitelj je nakon toga pucao u sebe te je prevezen u KB Dubrava helikopterom.
Prvi putnici sišli s kruzera na kojem hara hantavirus. Odmah ih voze prema avionima...
IZ MINUTE U MINUTU

Prvi putnici sišli s kruzera na kojem hara hantavirus. Odmah ih voze prema avionima...

Putnici bez simptoma bit će prevezeni u samoizolaciju putem posebno organiziranog prijevoza, a ne redovitim komercijalnim letovima, objavio je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026