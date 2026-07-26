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KASPIJSKO JEZERO

Iran: Odgovorit ćemo na napad Ukrajine na naš brod

Piše HINA,
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Iran: Odgovorit ćemo na napad Ukrajine na naš brod
Foto: Iranian Army
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Iran je priopćio da je došlo do eksplozije nakon napada u Kaspijskom moru u kojoj je jedan mornar poginuo, a drugi je ozlijeđen

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio je u nedjelju da ukrajinski napad na iranski trgovački brod "ne može proći bez odgovora".

Iran je priopćio da je došlo do eksplozije nakon napada u Kaspijskom moru u kojoj je jedan mornar poginuo, a drugi je ozlijeđen.

Arakči je svoj komentar iznio u telefonskim pozivima s visokom predstavnicom EU-a za vanjsku politiku Kajom Kallas i ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, objavio je iranski ministar na X-u.

Ruski je kolega u izjavi na web stranici ruskog ministarstva vanjskih poslova izrazio sućut zbog smrti mornara u napadu.

Lavrov je rekao da je Arakči zahvalio lokalnim vlastima u ruskoj regiji Astrahanu, odakle je brod započeo svoje putovanje, na pomoći posadi "i naglasio potrebu da stanu ovakve avanture kijevskog režima".

U subotu je ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo da je Ukrajina napala iranski trgovački brod, što je rezultiralo eksplozijom.

Istog je dana ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij na društvenim mrežama ustvrdio da su postignuti "vrlo solidni rezultati udarima dugog dometa u Kaspijskom jezeru, ciljajući brodove koji se koriste za prijevoz vojnog tereta, u što je uključen i Iran, kao i jedan ratni brod".

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) je na Telegramu izvijestila o napadima dronovima na "teretne brodove pod međunarodnim sankcijama koji su se koristili za prijevoz vojnog tereta između Irana i Rusije".

Islamska Republika "nikada se nije miješala u sukob između Rusije i Ukrajine", ustvrdila je iranska diplomacija.

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