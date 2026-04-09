Iran: Otvorit ćemo Hormuški tjesnac kada prestane agresija

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Saeed Khatibzadeh rekao je da će Iran „osigurati sigurni prolaz“ kroz Hormuški tjesnac, za koji tvrdi da je „bio otvoren tisućama godina“ sve dok nije započeo američko-iranski rat.

Međutim, navodi da će ponovno otvaranje tjesnaca dogoditi „tek nakon što Sjedinjene Države stvarno povuku ovu agresiju“, očito misleći na izraelske napade na Libanon.

Khatibzadeh kaže da će Iran poštovati međunarodne norme i međunarodno pravo, no dodaje da tjesnac nije u međunarodnim vodama, te da siguran prolaz ovisi o dobroj volji Irana i Omana.

- Iran će „osigurati sigurni prolaz“ kroz Hormuški tjesnac, ali ponovno otvaranje dogodit će se tek nakon što Sjedinjene Države stvarno povuku agresiju - rekao je te dodao da je Trumpu poručio da Amerika mora odlučiti želi li rat ili mir.

- Ne možete tražiti primirje, a zatim prihvatiti uvjete i odredbe, prihvatiti sva područja na koja se primirje primjenjuje i navesti Libanon, točno Libanon, u tome, a zatim vaš saveznik jednostavno započne masakr - rekao je.

Iran opetovano tvrdi da se prekid vatre mora odnositi i na Libanon koji je strašno stradao u zadnjem izraelskom napadu.