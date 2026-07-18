Iran pogodio američku bazu u Jordanu i ubio dva američka vojnika. Prijeti eskalacija

Dvojica američkih vojnika poginula su u Jordanu u petak nakon što je Iran bombardirao zračnu bazu Muwaffaq Salti.

Pokretanje videa... VIDEO Iranski napad na američku vojnu bazu | Video: 24sata/X

- Dva američka vojnika poginula su u Jordanu tijekom akcije u kojoj su Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) i partnerske snage branile položaje od napada iranskih balističkih projektila i bespilotnih letjelica. Osim toga, jedan se vojnik trenutačno vodi kao nestao. Četiri američka vojnika medicinski su evakuirana u jordanske bolnice. U međuvremenu su otpušteni iz bolnice. Ostalo osoblje koje je pregledano zbog lakših ozljeda vratilo se na dužnost. Iz poštovanja prema obiteljima, CENTCOM neće objavljivati dodatne informacije, uključujući identitete poginulih ratnika, sve dok ne prođe 24 sata od obavještavanja njihovih najbližih srodnika - objavilo je Središnje američko zapovjedništvo.

CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members



TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Iran tvrdi da je najmanje 50 ljudi poginulo, a više od 500 ozlijeđeno u napadima Sjedinjenih Američkih Država ovog mjeseca, dok iranski pregovarač navodi da je njihov memorandum o razumijevanju (MoU) praktički „suspendiran” zbog kršenja s američke strane.

U subotu je iransko Ministarstvo zdravstva izvijestilo o broju žrtava u napadima od 6. srpnja, samo nekoliko sati nakon što je Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) pokrenulo sedmu uzastopnu noć napada na ciljeve diljem Irana.

Pokretanje videa... VIDEO Iran i SAD nastavljaju napade | Video: 24sata/X

SAD je prekršio i suspendirao sve svoje obveze u okviru Islamabadskog memoranduma o razumijevanju”, izjavio je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi, u komentarima koje je u subotu prenijela novinska agencija Fars.

Kao rezultat toga, Teheran je „također suspendirao sve vlastite obveze” i provedbu sporazuma te je „zauzet obranom zemlje”, dodao je Gharibabadi, koji je ranije ovog mjeseca sudjelovao u tehničkim razgovorima o tom sporazumu.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei također je kritizirao postupke SAD-a, rekavši u subotu da je Washington tijekom proteklog tjedna prekršio svaki aspekt sporazuma. Baghaei je istaknuo da Iran nije tražio rat te da se samo branio u „nametnutom” ratu, prenosi Fars njegove riječi.

Poruka saveznicima

Iran je pripadnicima šijitskog polumjeseca odaslao poruku da se pripreme za eskalaciju rata.

- Razdoblje čekanja je pri kraju. Sada morate dati prednost pripremama za moguće vojne scenarije - poručio je Teheran saveznicima. Iranski dužnosnici upozorili su da bi novi sukob mogao biti širi i intenzivniji od prethodnih te da bi se mogao istodobno voditi na više bojišta.