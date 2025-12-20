Obavijesti

Iran pogubio muškarca osuđenog da je špijunirao za Izrael i Mossad

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Office of the Iranian Supreme Le

Iran je u subotu pogubio osuđenika za špijunažu za izraelsku obavještajnu službu, izvijestila je novinska agencija Miznan povezana s pravosuđem

Muškarac, identificiran kao Akil K, uhićen je u svibnju nakon što je fotografirao vojni objekt u sjeverozapadnom iranskom gradu Orumiji, izvijestila je agencija.

Nakon početne istrage, pokazalo se da je bio pristaša monarhije i da je surađivao i s militantnom iranskom oporbenom skupinom, kao i s izraelskom obavještajnom agencijom Mosad, navodi se.

Mizan piše da je smrtna kazna izvršena u Orumiji nakon što je presudu potvrdio Vrhovni sud.

Od izraelskih napada na iranske nuklearne i druge strateške objekte u lipnju, kao i ciljanih likvidacija nekoliko iranskih generala i nuklearnih stručnjaka, iransko pravosuđe pritvorilo je brojne osobe osumnjičene za špijunažu za Izrael.

Prema nepotvrđenim izvješćima, pogubljeno je više od 10 ospba.

Grupe za ljudska prava već dugo kritiziraju Iran zbog učestale upotrebe smrtne kazne, optužujući vlasti da se koriste pogubljenjima kako bi zastrašivale neistomišljenike.

Prema podacima Ujedinjenih naroda, prošle godine je u zemlji pogubljeno gotovo 1000 ljudi.

