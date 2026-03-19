OSUĐENI ZBOG UBOJSTVA

Iran pogubio trojicu muškaraca nakon masovnih prosvjeda

Piše HINA,
Osuđeni su zbog ubojstva i "operativnih postupaka" povezanih sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Smrtne kazne u Iranu se u pravilu izvode vješanjem

Iran je po prvi put pogubio trojicu muškaraca u vezi s nedavnim masovnim prosvjedima, objavili su državni mediji u četvrtak. Muškarci su pogubljeni nakon što su optuženi za smrti dvojice pripadnike sigurnosnih snaga u glavnom gradu Teheranu, prema medijskim izvješćima. Osuđeni su zbog ubojstva i "operativnih postupaka" povezanih sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Smrtne kazne u Iranu se u pravilu izvode vješanjem. 

Prosvjedi su prvotno izbili krajem prosinca zbog gospodarske krize, no brzo su prerasli u politički ustanak protiv autoritarnog sustava Islamske Republike. Sigurnosne snage su odgovorile brutalnim gušenjem prosvjeda u kojemu su ubijene tisuće demonstranata.

Sredinom siječnja, iransko pravosuđe je kazalo da je počelo podizati prve optužnice. Prioritet su bili ozbiljni slučajevi koji se tiču "izgrednika" te ih je trebalo rješavati odvojeno. Slučajevi uključuju optužbe za "vođenje rata protiv Boga", što je prekršaj koji prema islamskom zakonu u Iranu može dovesti do smrtne kazne.

Šef iranskog pravosuđa Golam-Husein Mohseni-Edžej je pozvao na odmazdu za pripadnike sigurnosnih snaga i policije ubijene tijekom prosvjeda. One koji su napadali policiju ili sigurnosne objekte i urbanu infrastrukturu treba prioritetno dovesti pred sudove, kazao je.

Tijekom ranijih valova prosvjeda, vlasti su također određivale smrtne kazne prosvjednicima. Iranci su 2022. godine izašli na ulice diljem zemlje kako bi prosvjedovali zbog smrti 22-godišnje iranske Kurdinje Mahse Amini u policijskom pritvoru, koja je bila optužena da je prekršila stroga pravila o odijevanju za žene. Iran je tada pogubio najmanje 12 osoba u vezi s tim nemirima.

