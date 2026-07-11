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Iran ponovno gradi nuklearna postrojenja? CNN obajvio nove satelitske snimke

Piše HINA,
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Iran ponovno gradi nuklearna postrojenja? CNN obajvio nove satelitske snimke
Foto: CNN
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Sumnja se da Iran testira modele eksplozija za izradu nuklearnih bojevih glava, što Teheran niječe.

Satelitske snimke upućuju na to da Iran možda obnavlja vojno postrojenje za koje se vjeruje da služi razvoju nuklearnih kapaciteta, rekli su u petak stručnjaci.

Takva aktivnost uočena je posljednjih tjedana u vojnom kompleksu u Parčinu, izvijestio je Institut za znanost i međunarodnu sigurnost, koji je fokusiran na nuklearnu sigurnost.

Sumnja se da Iran na tome mjestu testira modele eksplozija za izradu nuklearnih bojevih glava, što Teheran niječe.

Prema zaposlenicima Instituta objekt je nekoliko puta pogođen na početku rata 28. veljače. Nakon što su satelitske snimke u početku pokazale radove na čišćenju, posljednjih tjedana sve je više naznaka trajnih popravaka, rekli su.

To se odnosi na nekoliko miješalica za beton i ostalu opremu za trajno brtvljenje rupa od udara.

CNN je dao satelitske snimke na analizu i sam ih analizirao u suradnji s Institutom.

U Isfahanu, koji Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) smatra najvažnijim skladištem urana, nema sumnjivih aktivnosti, izvijestio je CNN. Isto vrijedi i za Natanz i Fordo.

Sjedinjene Države prošle su godine bombardirale sve tri lokacije. Američki predsjednik Donald Trump više je puta istaknuo da njegova administracija od tada pomno prati stanje na lokacijama.

Aktivnosti dovode u sumnju okvirni sporazum

Ima i naznaka obnove i na drugim lokacijama za koje se tvrdi da su povezane s razvojem nuklearnog oružja i balističkih projektila, izvijestio je CNN.

To uključuje objekt na planini Pickaxe, gdje se navodno duboko pod zemljom radi na nuklearnim kapacitetima.

Po CNN-u posljednjih tjedana viđeno je nekoliko kamiona koji su ulazili i izlazili iz tunela.

U okvirnom sporazumu sa SAD-om o okončanju rata Teheran se obvezao na održavanje "statusa quo" u svome nuklearnom programu.

Iran se obvezao i da će se suzdržati od razvoja nuklearnog oružja.

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