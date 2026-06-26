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50.000 NESTALIH

Iran ponudio pomoć Venezueli

Piše Ivan Jukić,
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Iran ponudio pomoć Venezueli
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Foto: Gaby Oraa

Zemlje iz cijelog svijeta obećale su pomoć i humanitarnu podršku Venezueli u posljednja 24 sata

Iranski ministar vanjskih poslova rekao je da je "duboko ožalošćen" i izrazio sućut onima koji su pogođeni potresima. 

„Iran je solidaran s Venezuelcima i spreman je ponuditi punu pomoć“, objavio je Abbas Araghchi na X-u.

Više od 50.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon potresa u Venezueli koji su se dogodili u srijedu navečer, prema podacima web stranice za nestale osobe.

Aftermath of earthquakes in Caracas Satellite imagery shows La Guaira before and after earthquakes Aftermath of earthquakes in Caracas
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Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Stranica omogućuje ljudima da dijele detalje i posljednju lokaciju svojih voljenih u nadi da će pomoći u naporima potrage i spašavanja diljem zemlje.

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Zračne snimke razaranja diljem La Guaire nakon smrtonosnih potresa VIDEO
Zračne snimke razaranja diljem La Guaire nakon smrtonosnih potresa | Video: 24sata/reuters

Nakon nedavnog ažuriranja, daje sljedeće brojke:

- Ukupan broj prijavljenih nestalih osoba: 57.70

- Broj osoba koje se još uvijek vode kao nestale: 50.113

- Broj lociranih osoba: 7.591
 

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