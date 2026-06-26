Iran ponudio pomoć Venezueli

Iranski ministar vanjskih poslova rekao je da je "duboko ožalošćen" i izrazio sućut onima koji su pogođeni potresima.

„Iran je solidaran s Venezuelcima i spreman je ponuditi punu pomoć“, objavio je Abbas Araghchi na X-u.

Deeply saddened by the earthquake in Venezuela. We extend our condolences to the Government and People of Venezuela, especially families of the victims, and wish a swift recovery to the injured.

I.R.Iran stands in solidarity with Venezuelans and is ready to offer full assistance. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 25, 2026

Više od 50.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon potresa u Venezueli koji su se dogodili u srijedu navečer, prema podacima web stranice za nestale osobe.

Stranica omogućuje ljudima da dijele detalje i posljednju lokaciju svojih voljenih u nadi da će pomoći u naporima potrage i spašavanja diljem zemlje.

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Pokretanje videa... VIDEO Zračne snimke razaranja diljem La Guaire nakon smrtonosnih potresa | Video: 24sata/reuters

Nakon nedavnog ažuriranja, daje sljedeće brojke:

- Ukupan broj prijavljenih nestalih osoba: 57.70

- Broj osoba koje se još uvijek vode kao nestale: 50.113

- Broj lociranih osoba: 7.591

