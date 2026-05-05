Iran: Posljednjih dana nismo izveli napade na UAE!

Iransko vojno zapovjedništvo Khatam al-Anbiya izjavilo je u utorak da posljednjih dana nije izvelo napade na Ujedinjene Arapske Emirate, no upozorilo je na "žestoki odgovor" ako ta zaljevska zemlja poduzme bilo kakvu akciju protiv Irana.

Emirati su ranije izvijestili da su drugi dan zaredom bili meta napada raketama i dronovima iz Irana nakon četiri tjedna relativnog mira otkako su Sjedinjene Države objavile prekid vatre.

Iranske snage napale su Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) projektilima i dronovima drugi dan zaredom, izvijestile su u utorak lokalne vlasti a ministarstvo obrane UAE-a priopćilo je da odgovara na napade.