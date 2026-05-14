Iran pustio kineske brodove kroz Hormuški tjesnac

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

Iran je počeo dopuštati prolaz određenim kineskim brodovima kroz Hormuški tjesnac nakon postizanja dogovora o iranskim pravilima upravljanja tim plovnim putem, izvijestila je u četvrtak poluslužbena novinska agencija Fars, pozivajući se na upućeni izvor.

Izvješće agencije Fars objavljeno je kada je američki predsjednik Donald Trump, koji boravi u državnom posjetu Kini, s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom postigao suglasnost da Hormuški tjesnac mora ostati otvoren za slobodan protok energenata.

Izvor je za Fars rekao da je odluka donesena nakon zahtjeva kineskog ministra vanjskih poslova i kineskog veleposlanika u Iranu, pri čemu je Teheran pristao olakšati prolaz određenom broju kineskih brodova u skladu sa strateškim partnerstvom dviju zemalja.

DOZNAJU 24SATA: Hrvatski pomorci su i dalje u Hormuzu. Vode se pregovori s Irancima!

Nakon početka američkih i izraelskih napada 28. veljače Iran je znatno ograničio promet kroz Hormuški tjesnac.

Američka blokada iranskih luka, uvedena nekoliko dana nakon primirja dogovorenog početkom travnja, produljila je krizu na plovnom putu kojim prolazi petina svjetskog prometa nafte i prirodnog plina.

Nije odmah bilo jasno u kojoj mjeri taj potez mijenja stanje na terenu, s obzirom na to da je Iran već tijekom rata naznačio da neutralni brodovi, osobito oni povezani s Kinom, mogu prolaziti tjesnacem ako to koordiniraju s iranskim oružanim snagama.

Podaci o praćenju brodova pokazali su da je kineski supertanker koji prevozi dva milijuna barela iračke sirove nafte u srijedu prošao Hormuškim tjesnacem nakon što je zbog američko-iranskog rata više od dva mjeseca bio blokiran u Perzijskom zaljevu.

USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!
USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!

Iako su strani natjecatelji preko svojih saveza plaćali smještaj na prvenstvu, državi je prikazano da je trošak od 300.000 eura platio Savez kako bi proračun pokrio više od pola tog troška. Tu je i misteriozni račun...
Što sve znamo o Matei O. (20) koja je tukla Filipinca: Nedavno prijetila curi, mahala nožem!
Što sve znamo o Matei O. (20) koja je tukla Filipinca: Nedavno prijetila curi, mahala nožem!

Dosta je rastresena, jako teško to sve podnosi. Riječ je o djevojci, vrlo je mlada, nema još ni 21 godinu, rekao je odvjetnik uhićene djevojke
FOTO Ovo je cura koja je prebila Filipinca. Stigla nasmijana na sud, odredili joj istražni zatvor!
FOTO Ovo je cura koja je prebila Filipinca. Stigla nasmijana na sud, odredili joj istražni zatvor!

U četvrtak je na Županijski sud u Zagrebu dovedena 20-godišnja djevojka koja je brutalno napala filipinskog turista u centru Zagreba. Za vrijeme dolaska na sud imala je osmijeh na licu... Određen joj je istražni zatvor.

