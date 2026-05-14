DOZNAJU 24SATA: Hrvatski pomorci su i dalje u Hormuzu. Vode se pregovori s Irancima!

Iranska revolucionarna garda je u travnju ove godine zaplijenila brod MSC Francesca na kojem se nalaze dva hrvatska pomorca. MSC Francesca je jedan od dva kontejnerska broda koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac, kada su upali komandosi Sepaha.

Nakon napada na Iran, Islamska Republika je nametnula vlastiti Sustav odvojene plovidbe, to jest promijenio uobičajenu rutu prolaska kroz Hormuz kako bi brodove plovili kroz iranske teritorijalne vode, a Teheran im onda naplaćivao prolaz.

Zamjenik glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske i ITF koordinator Romano Perić govori nam da su naši mornari i dalje u Hormuzu.

- Oni su još uvijek na brodu. Prema zadnjim informacijama dozvoljeno im je povremeno javljanje kući mobitelom. Pomorci su u redu, dobro ih tretiraju, ima hrane i vode. Vode se pregovori za puštanje broda od samog početka. Dok čekaju epilog spora, posada normalno obavlja svoje funkcije - objasnio nam je Perić.

Pregovori s Irancima

- Vlasnik brodova je u direktnom pregovoru s Irancima. Oni smatraju da je brod prekršio odredbe sigurne plovidbe koje su oni nametnuli. Tvrtka MSC pregovara o puštanju brodova i plaćanju naknade. Na tom području se nalazi nekih 2000 brodova. Nekoliko dana je bio dozvoljen ulazak i izlazak iz tjesnaca i neki su uspjeli ući i izaći. MSC Francescu je rat tamo zatekao dok je trebala napustiti Perzijski zaljev kroz Hormuški tjesnac - zaključio je gospodin Perić.

Podsjećamo, Sepah je optužio MSC Francescu, koja plovi pod zastavom Paname, i Epaminondas, pod zastavom Liberije, da su plovili bez potrebnih dozvola i manipulirali svojim navigacijskim sustavima.

Na Francesci se nalaze i crnogorski pomorci. MVEP je objavio da je u stalnom kontaktu s obiteljima hrvatskih pomoraca i relevantnim hrvatskim i međunarodnim tijelima te da im je prioritet "zaštita interesa, prava i sigurnosti hrvatskih državljana".