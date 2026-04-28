Iran Rusima i Kinezima dijeli savjete kako pobijediti SAD

Iran je spreman podijeliti svoje obrambene vojne sposobnosti s “neovisnim državama, posebno članicama Šangajske organizacije za suradnju (SCO)”, rekao je u utorak zamjenik ministra obrane Reza Talaei-Nik, prema iranskim državnim medijima.

Iran je od kraja veljače do početka travnja vodio rat sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, tijekom kojeg je lansirao valove dronova i projektila prema američkim bazama diljem regije te izraelskim ciljevima, dok je povremeno obarao američke zračne ciljeve iznad svog zračnog prostora, uglavnom dronove.

U napadima su pogođene baze: Al Udeid Air Base, Ali Al Salem Air Base, Camp Arifjan, Al Dhafra Air Base, Al Minhad Air Base, Naval Support Activity Bahrain, baza kod Erbil aerodroma.

Iranski napadi na vojne baze koje koriste Sjedinjene Američke Države na Bliskom istoku prouzročili su oko 800 milijuna dolara štete u prva dva tjedna rata.

- Spremni smo podijeliti iskustva američkog poraza s drugim članicama organizacije - rekao je Talaei-Nik tijekom sastanka ministara obrane Šangajske organizacije za suradnju (SCO) održanog u glavnom gradu Kirgistana.

Iranski dužnosnik nedavno je održao razgovore s ruskim i bjeloruskim obrambenim predstavnicima, pri čemu su Moskva i Minsk naglasili svoju spremnost za nastavak suradnje s Teheranom.

Rat je privremeno obustavljen nakon primirja objavljenog ranije ovog mjeseca, no napori za rješavanje dvomjesečnog sukoba do sada su zapeli.