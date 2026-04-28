IMAJU ISKUSTVA

Iran Rusima i Kinezima dijeli savjete kako pobijediti SAD

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Hossein Fatemi/MEI/SIPA

Spremni smo podijeliti iskustva američkog poraza s drugim članicama organizacije, rekao je zamjenik ministra obrane Reza Talaei-Nik

Iran je spreman podijeliti svoje obrambene vojne sposobnosti s “neovisnim državama, posebno članicama Šangajske organizacije za suradnju (SCO)”, rekao je u utorak zamjenik ministra obrane Reza Talaei-Nik, prema iranskim državnim medijima.

Iran je od kraja veljače do početka travnja vodio rat sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, tijekom kojeg je lansirao valove dronova i projektila prema američkim bazama diljem regije te izraelskim ciljevima, dok je povremeno obarao američke zračne ciljeve iznad svog zračnog prostora, uglavnom dronove.

U napadima su pogođene baze: Al Udeid Air Base, Ali Al Salem Air Base, Camp Arifjan, Al Dhafra Air Base, Al Minhad Air Base, Naval Support Activity Bahrain, baza kod Erbil aerodroma.

globalni kaos Na što sve utječe zatvaranje Hormuza? Od nafte do hrane...
Na što sve utječe zatvaranje Hormuza? Od nafte do hrane...

Iranski napadi na vojne baze koje koriste Sjedinjene Američke Države na Bliskom istoku prouzročili su oko 800 milijuna dolara štete u prva dva tjedna rata. 

 - Spremni smo podijeliti iskustva američkog poraza s drugim članicama organizacije - rekao je Talaei-Nik tijekom sastanka ministara obrane Šangajske organizacije za suradnju (SCO) održanog u glavnom gradu Kirgistana.

Iranski dužnosnik nedavno je održao razgovore s ruskim i bjeloruskim obrambenim predstavnicima, pri čemu su Moskva i Minsk naglasili svoju spremnost za nastavak suradnje s Teheranom.

Rat je privremeno obustavljen nakon primirja objavljenog ranije ovog mjeseca, no napori za rješavanje dvomjesečnog sukoba do sada su zapeli.

Pokušao ubiti maloljetnika u parku u Gajnicama! Napadnuti mladić zadobio je teške ozljede
UŽAS U GAJNICAMA

Pokušao ubiti maloljetnika u parku u Gajnicama! Napadnuti mladić zadobio je teške ozljede

Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za dječje bolesti gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen...
Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a
IZ MINUTE U MINUTU

Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a

Cole Thomas Allen (31) uletio je u plesnu dvoranu u Washington Hiltonu i zaputio se prema Trumpu i uzvanicima i krenuo pucati. Kod sebe je imao i sačmaricu. Trump i ostali su na vrijeme evakuirani
VIDEO Ogroman požar u Zadru! Pogledajte dramatične snimke
STRAŠNO

VIDEO Ogroman požar u Zadru! Pogledajte dramatične snimke

Kako vatra opet ne bi buknula, tijekom jutra dežura jedna ekipa vatrogasaca. Materijalna šteta zasad nije poznata...

