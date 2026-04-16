Iran se okreće Kini: Teheran traži pomoć nakon propalih pregovora sa SAD-om

Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi potvrdio je u srijedu da Peking podržava "održavanje dinamike mirovnih pregovora" na Bliskom istoku, u razgovoru sa svojim iranskim kolegom koji je rekao da "računa" na Kinu, prenosi AFP. Pregovori "su u temeljnom interesu iranskog naroda", dodao je, prema izjavi. Naglasio je da je Kina spremna nastaviti igrati "konstruktivnu ulogu" u naporima za postizanje mira na Bliskom istoku, nakon što je prvi krug iransko-američkih pregovora u Islamabadu propao.

Wang Yi izjavio je da se "sigurnost Irana, kao i njegova legitimna prava i interesi, moraju poštovati i štititi" kao obalne države strateškog Hormuškog tjesnaca, naglašavajući da se "istodobno... mora jamčiti sloboda plovidbe i sigurnost".

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je kako Teheran "računa na Kinu da će igrati pozitivnu ulogu u promicanju mira i okončanju sukoba", prema kineskom izvješću.

Također je izrazio "spremnost Irana da nastavi tražiti racionalno i realistično rješenje kroz mirne pregovore", rekao je izvor.

Iranska državna televizija, koja je također izvijestila o razgovoru, navodi naznačila je a je Arakči također "upozorio na opasne posljedice provokativnih stavova i djelovanja Sjedinjenih Država u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, što će dovesti do složenije situacije u regiji".