Iranci usporedili bombardiranje Srbije 1999. godine i rat u Iranu. 'Vidi se isti obrazac nasilja...'

Iranska ambasada u Srbiji oglasila se povodom obljetnice početka NATO-ova bombardiranja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, pritom povukavši usporedbu s aktualnim sukobom u kojem sudjeluju Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana. U objavi na društvenim mrežama podsjetili su na 24. ožujka 1999., navodeći kako je riječ o datumu koji je ostao duboko urezan u sjećanju. Tvrde da je NATO tada započeo, kako navode, 'ilegalnu, 78-dnevnu agresiju' bez odobrenja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i uz kršenje međunarodnog prava.

Istaknuli su i da su tijekom napada, prema njihovim tvrdnjama, ciljani civilni objekti poput škola i bolnica te da je stradalo mnogo civila, uključujući djecu. U istom kontekstu navode kako se, po njihovom stajalištu, sličan scenarij danas odvija kroz, kako tvrde, 'nezakonitu i kriminalnu agresiju' SAD-a i Izraela na Iran.

- Od Beograda do Teherana vidi se isti obrazac nasilja i zanemarivanja međunarodnog prava i ljudskih života - poručili su iz ambasade.

U objavi su dodatno naglasili kako Srbija i Iran, prema njihovim riječima, predstavljaju 'simbol otpornosti i prkosa', uz poruku da će ostati snažni i povezani. Uz tekst su objavili i ilustraciju s isprepletenim zastavama dviju država.

Podsjetimo, NATO je 1999. godine pokrenuo zračne napade na SR Jugoslaviju nakon pogoršanja sukoba na Kosovu i propasti diplomatskih pregovora. Zapadne zemlje tada su tvrdile da je cilj intervencije bio zaustaviti nasilje nad albanskim civilima.

Napadi su uslijedili nakon niza ratova tijekom 1990-ih, koje je vodio režim Slobodana Miloševića u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, a obilježili su ih teški ratni zločini, uključujući etnička čišćenja i dugotrajne opsade gradova. Nakon toga su međunarodni sudovi procesuirali brojne dužnosnike povezane s tim razdobljem.