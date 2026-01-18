Obavijesti

ANALIZA IVE GOLDSTEINA PLUS+

Iran, Sirija, Izrael: Ima li ikakve šanse da se na Bliskom istoku dogodi održivi mir?

Piše Ivo Goldstein, povjesničar,
Čitanje članka: 11 min
Admiral

U ovom bih tekstu pokušao analizirati i procijeniti kratkoročne (do godinu dana) i dugoročne perspektive mira na Bliskom istoku (od 20 do 50 godina) - ne samo u sukobu između Izraela i Palestinaca nego i u drugim sukobima koji tinjaju, a mogli bi erumpirati i dobiti mnogo šire razmjere (Iran, Libanon, Sirija, Jemen, Sudan).

