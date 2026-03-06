Obavijesti

News

Komentari 0
ODGOVOR IRANACA

Iran: 'Spremni smo na kopnenu invaziju, za njih je to katastrofa'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iran: 'Spremni smo na kopnenu invaziju, za njih je to katastrofa'
Foto: Majid Asgaripour

"Već smo dva puta pregovarali s njima i svaki put su nas napali usred pregovora", izjavio je ministar, misleći na prethodni rat u lipnju 2025., koji je trajao 12 dana

Admiral

Iran je "spreman" na mogućnost kopnene invazije, koja bi bila "katastrofa" za neprijatelje Islamske Republike, upozorio je u četvrtak iranski ministar vanjskih poslova. "Spremni smo na svaku mogućnost, čak i iskrcavanje", rekao je Abas Aragči za NBC News.

POGLEDAJTE VIDEO: Američki udar na iranske avione

Pokretanje videa...

Amerikanci objavili snimke udara na iranske avione 00:24
Amerikanci objavili snimke udara na iranske avione | Video: U.S. Central Command/X

"Očekujemo ih (neprijatelje). Sigurni smo da im se možemo suprotstaviti i da bi to za njih bila katastrofa", dodao je, dok su novinska izvješća, koja je Bijela kuća demantirala, sugerirala moguću američku vojnu podršku kurdskim milicijama u svrgavanju iranske vlade.

Iran ne traži "primirje" ili "pregovore" sa Sjedinjenim Državama, rekao je.

"Već smo dva puta pregovarali s njima i svaki put su nas napali usred pregovora", izjavio je ministar, misleći na prethodni rat u lipnju 2025., koji je trajao 12 dana.

IZ MINUTE U MINUTU Izrael: 'Pokrenuli smo novi val napada na Iran. Meta su nam teroristička infrastruktura!'
Izrael: 'Pokrenuli smo novi val napada na Iran. Meta su nam teroristička infrastruktura!'

"Ne tražimo prekid vatre. Ne vidimo razloga za pregovore sa Sjedinjenim Državama“, dodao je tijekom intervjua.

Aragči je ustvrdio da Iran "nema namjeru" zatvoriti Hormuški tjesnac, ali nije isključio takvu opciju ako Izrael i Sjedinjene Države nastave svoj rat.

"Trenutno nemamo namjeru zatvoriti tjesnac", rekao je. "Nismo ga zatvorili. Brodovi i tankeri ne pokušavaju ga prijeći jer se boje napada s jedne ili druge strane."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'
IZ MINUTE U MINUTU

LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'
EVO KOJE SU TEME

VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'

Na dnevnom redu su, između ostalog, i izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima Vlada predlaže produženje primjene snižene stope PDV-a od pet posto za isporuku prirodnog plina...
DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'
UŽAS U ISTRI

DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'

Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026