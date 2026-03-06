Iran: 'Spremni smo na kopnenu invaziju, za njih je to katastrofa'

Iran je "spreman" na mogućnost kopnene invazije, koja bi bila "katastrofa" za neprijatelje Islamske Republike, upozorio je u četvrtak iranski ministar vanjskih poslova. "Spremni smo na svaku mogućnost, čak i iskrcavanje", rekao je Abas Aragči za NBC News.

POGLEDAJTE VIDEO: Američki udar na iranske avione

Pokretanje videa... 00:24 Amerikanci objavili snimke udara na iranske avione | Video: U.S. Central Command/X

"Očekujemo ih (neprijatelje). Sigurni smo da im se možemo suprotstaviti i da bi to za njih bila katastrofa", dodao je, dok su novinska izvješća, koja je Bijela kuća demantirala, sugerirala moguću američku vojnu podršku kurdskim milicijama u svrgavanju iranske vlade.

Iran ne traži "primirje" ili "pregovore" sa Sjedinjenim Državama, rekao je.

"Već smo dva puta pregovarali s njima i svaki put su nas napali usred pregovora", izjavio je ministar, misleći na prethodni rat u lipnju 2025., koji je trajao 12 dana.

"Ne tražimo prekid vatre. Ne vidimo razloga za pregovore sa Sjedinjenim Državama“, dodao je tijekom intervjua.

Aragči je ustvrdio da Iran "nema namjeru" zatvoriti Hormuški tjesnac, ali nije isključio takvu opciju ako Izrael i Sjedinjene Države nastave svoj rat.

"Trenutno nemamo namjeru zatvoriti tjesnac", rekao je. "Nismo ga zatvorili. Brodovi i tankeri ne pokušavaju ga prijeći jer se boje napada s jedne ili druge strane."