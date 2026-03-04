Obavijesti

IZAZOV ZA TRUMPA

Iran u tajnosti u kontaktu s CIA-om: Žele što prije kraj rata

Iako je Iran navodno preko obavještajne službe treće države poslao signale da bi razgovarao s CIA-om o prekidu rata, Washington i Izrael ostaju skeptični, a Trump tvrdi da je pregovaranje sada nemoguće.

Admiral

Iransko vodstvo pred kamerama je odbacilo mogućnost pregovora s američkim predsjednikom Donald Trump o zaustavljanju američko-izraelskih napada. No iza zatvorenih vrata situacija je drukčija. Prema dužnosnicima upoznatima s događajima, već dan nakon početka napada operativci iranskog Ministarstva obavještajnih službi neizravno su stupili u kontakt s CIA-om. Ponuda je išla preko obavještajne službe treće zemlje i odnosila se na razgovore o uvjetima mogućeg prekida sukoba.

Washington ne vjeruje u brzi rasplet

Američki izvori tvrde da u Washingtonu vlada skepsa – barem zasad – oko toga je li itko doista spreman za izlaznu strategiju. Dodatni problem je stanje u Teheranu: vlada je u rasulu, a dio čelnika ubijen je u izraelskim napadima, što otvara pitanje tko bi uopće mogao provesti eventualni dogovor o prekidu vatre.

O tajnoj ponudi, pod uvjetom anonimnosti, govorili su bliskoistočni i zapadni dužnosnici za The New York Times. Iz Bijele kuće i iz Irana nije bilo odgovora na upite, dok je CIA odbila komentirati.

S druge strane, izraelski dužnosnici zagovaraju višetjednu vojnu kampanju kako bi se dodatno oslabili iranski vojni kapaciteti, pa su SAD-u poručili da zanemari signal iz Teherana. U američkoj administraciji ta se inicijativa zasad ne doživljava kao ozbiljna.

Trump: 'Prekasno je'

Iako je danima ponavljao da je spreman na dogovor, Trump je u utorak poručio da je sada 'prekasno' za pregovore. Istoga dana izrazio je žaljenje zbog likvidacija iranskih dužnosnika koje su Sjedinjene Države smatrale potencijalnim budućim liderima.

- Većina ljudi o kojima smo razmišljali je mrtva - rekao je. 'Uskoro više nećemo nikoga poznavati.'

Novi plan umjesto ustanka

Kako napadi traju, Trump, čini se, odustaje od ideje narodnog ustanka koji bi srušio postojeći režim. Umjesto toga, kao realniju opciju vidi preuzimanje vlasti od strane aktera unutar postojećeg sustava.

Američka strana očekivala bi da svaki dogovor uključi ozbiljna ograničenja iranskog balističkog i nuklearnog programa te prekid potpore skupinama poput Hezbollaha. Zauzvrat bi, prema Trumpovim naznakama, preživjeli čelnici mogli zadržati politički i gospodarski utjecaj.

Kao primjer mogućeg rješenja Trump je naveo Venezuelu. Nakon uhićenja Nicolás Maduro, njegova nasljednica Delcy Rodríguez morala je prepustiti SAD-u kontrolu nad izvozom nafte uz minimalne političke ustupke.

- Ono što smo učinili u Venezueli, mislim da je savršen scenarij - rekao je Trump u razgovoru za The New York Times. 'Lideri se mogu izabrati.'

