Trump udario na Starmera: 'Nisu nas podržali. Tužno je gledati kako propadaju odnosi'

Predsjednik Donald Trump kritizirao je premijera Keira Starmera drugi put ovog tjedna, rekavši da je "tužno vidjeti" da se takozvani posebni odnosi pogoršavaju nakon što je Velika Britanija u početku odgodila pružanje podrške američkim napadima na Iran. Starmer je rekao da Britanija nije sudjelovala u američkom i izraelskom napadu na Teheran jer svaka britanska vojna akcija mora imati "održiv, promišljen plan" i da ne vjeruje u "promjenu režima s neba". No, od tada je dopustio SAD-u da koristi britanske baze za pokretanje onoga što je nazvao ograničenim i obrambenim napadima kako bi oslabio iranske sposobnosti, nakon što je Iran napao američke saveznike u regiji dronovima i raketama.

U ponedjeljak je britansku bazu na Cipru pogodila bespilotna letjelica za koju su ciparski dužnosnici rekli da ju je vjerojatno lansirala libanonska skupina Hezbolah koju podržava Iran.

Trump je rekao da mu nije potrebna podrška Velike Britanije za napad na Iran, ali je rekao da je odgoda bila razočaravajuća.

"Vrlo je tužno vidjeti da odnos očito nije onakav kakav je bio", rekao je Trump za list Sun u intervjuu objavljenom u utorak.

Trump kaže da ima jače partnere u Europi

U ponedjeljak je za Telegraph rekao da se čini da je Starmer bio "zabrinut zbog zakonitosti" napada na Iran, kada je razmatrao hoće li dopustiti korištenje strateški važne britanske zračne baze Diego Garcia.

Starmer je kritiziran sa svih strana kod kuće zbog te odluke, a protivnici s ljevice pozivaju ga da osudi vojnu akciju, dok su s desnice oporbeni čelnici Kemi Badenoch i Nigel Farage napali Starmera jer nije podržao ključnog britanskog saveznika u sigurnosti i obavještajnim službama.

Starmer, centristički političar i bivši odvjetnik, iznenadio je svoje kritičare kada je i on uspostavio čvrst odnos s Trumpom, ali to je testirano u posljednjoj godini otkako je američki čelnik postao borbeniji na brojnim frontama.

Trump je za Sun rekao da nikada nije mislio da će Britanija biti partner koji oklijeva, te je umjesto toga obasipao pohvalama Francusku i Njemačku.

„Ovo je bio najjači odnos od svih“, rekao je. „A sada imamo vrlo jake odnose s drugim zemljama u Europi.“

Britanija, Francuska i Njemačka objavile su zajedničku izjavu kao odgovor na iranske napade u subotu, rekavši da su u bliskom kontaktu sa SAD-om, Izraelom i partnerima u regiji te da pozivaju na nastavak pregovora.

Lekcije iz Iraka

Starmer je branio svoj odgovor, rekavši parlamentu u ponedjeljak da mora procijeniti što je u nacionalnom interesu Britanije. „To sam učinio i stojim iza toga“, rekao je.

Anketa koju je YouGov objavio u utorak pokazala je da se 49 posto Britanaca protivi američkim napadima na Iran, dok ih 28 posto podupire.

Viši ministar Darren Jones rekao je da je Britanija naučila lekcije iz svog sudjelovanja u ratu u Iraku 2003. godine, kada se pridružila američkoj akciji za uklanjanje Sadama Huseina, koja je bila opravdana lažnim tvrdnjama da zemlja posjeduje oružje za masovno uništenje.

"Jedna od lekcija Iraka bila je da je bolje biti uključen u ovakve situacije kada ste usklađeni s međunarodnim partnerima i, kao što sam rekao, kada postoji jasna pravna osnova u planu", rekao je.