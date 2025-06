Iran: Vrhovnog vođu tjedan dana nisu vidjeli u javnosti

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei već gotovo tjedan dana nije viđen u javnosti niti se oglasio, što je iznenadilo i uznemirilo sve: od političkih insajdera do javnosti, objavio je u srijedu New York Times. Dok su stanovnici Irana gledali državnu televiziju, njen voditelj je postavio pitanje o kojem razmišlja veoma puno ljudi u zemlji, od političke elite do onih na ulicama.

"Ljudi su veoma zabrinuti za vrhovnog vođu", rekao je voditelj dužnosniku iz ureda ajatolaha. "Možete li nam reći kako je?"

Istaknuo je da su gledatelji poslali mnogo poruka s istim pitanjem.

No, dužnosnik Mehdi Fazaeli nije pružio izravan odgovor.

Umjesto toga, Fazaeli je kazao da je i on sam dobio brojne upite dužnosnika i drugih osoba zabrinutih za ajatolaha nakon izraelskog i američkog bombardiranja.

"Svi bismo se trebali moliti", kazao je Fazaeli. "Ljudi odgovorni za čuvanje vrhovnog vođe svoj posao obavljaju dobro", dodao je.

Hamnei, koji ima zadnju riječ pri donošenju ključnih odluka u Iranu, gotovo tjedan dana nije viđen u javnosti niti se oglasio unatoč izvanrednoj krizi s kojom se njegova zemlja suočila.

Samo u posljednjih nekoliko dana, Sjedinjene Američke Države su bombardirale tri iranska nuklearna postrojenja, na što je Iran odgovorio lansiranjem projektila na američku bazu u Katru, a Iran i Izrael su pristali na primirje koje je stupilo na snagu u utorak ujutro.

Tijekom svega toga, Hamnei, za kojeg dužnosnici tvrde da se sklonio u bunkeru i suzdržava se od uporabe elektroničke komunikacije kako bi spriječio pokušaje atentata, ostao je odsutan te nije objavio nikakvo priopćenje ili snimljene poruke.

Njegova odsutnost je iznenadila i uznemirila ljude iz raznih dijelova iranskog društva.

Mohsen Kalife, glavni urednik dnevnog lista usmjerenog na nekretnine Kaneman, u intervjuu je rekao da Hamneijevo "višednevno odsustvo veoma zabrinjava sve nas koji ga volimo".

Priznajući mogućnost koja bi prije dva tjedna bila nezamisliva, Kalife je dodao da ako je Hamnei mrtav, njegov će pogreb biti "najveličanstveniji i povijesni".