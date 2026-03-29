UBOJSTVO VOĐE

Iran zatvara kafiće u Teheranu zbog 'sumnjivog' dizajna šalica

Piše HINA,
Podružnice lanca Lamiz u Teheranu zapečaćene su nakon što su vlasti protumačile motiv praznog stolca kao aluziju na ubojstvo vrhovnog vođe Alija Hameneija, što je kafić oštro demantirao.

Iranske vlasti naredile su zatvaranje popularnog lanca kafića u Teheranu zbog dizajna na šalicama za van, koji se, kako smatraju odnosi na ubojstvo vrhovnog vođe Alija Hameneija na početku američko-izraelskog rata protiv Islamske Republike, izvijestili su u subotu  mediji. Mediji koji djeluju izvan Irana prenijeli su da kontroverzni dizajn šalica u lancu kafića Lamiz prikazuje prazan stolac, što su vlasti protumačile kao reakciju na Hameneijevo ubojstvo, kao i nepojavljivanje njegova sina i nasljednika Modžtabe Hameneija u javnosti od njegova imenovanja. Podružnice Lamiza u Teheranu zatvorene su i zapečaćene po nalogu pravosuđa, izvijestile su novinske agencije Tasnim i Mehr.

Kafić je "posljednjih dana na svojim proizvodima dizajnirao sumnjive dizajne protiv mučenika imama", rekli su, misleći pritom na Hameneija koji je vladao Iranom od 1989. godine.

Kafić je u objavi na društvenim mrežama, koje su od tada također blokirane, izvijestio da je posljednjih godina dizajnirao posebne šalice za iransku Novu godinu Nowruz, koja se slavila ovaj mjesec.

Negirao je bilo kakvo političko značenje uz sljedeće objašnjenje: "Šalice nemaju nikakve veze s nedavnim događajima - njihova proizvodnja, od konačnog odobrenja dizajna do izrade i tiska, završena je u nekoliko mjeseci, a njihova potpuna isporuka u skladišta već je realizirana i prije početka svih ovih događaja."

Na fotografijama koje su objavili mediji izvan Irana vide se šalice s ukrasom koji prikazuje prazan šareni stolac oko kojega je mnoštvo kapljica u svim bojama.

