Iran zatvorio Hormuški tjesnac! I hrvatski pomorci su zapeli: 'U stalnom smo kontaktu s njima'

Nakon što je Iran zatvorio Hormuški tjesnac i zaprijetio da će uništiti svaki tanker koji prolazi kroz ovaj bitan prolaz za transport nafte i roba, u nevolji su se našle i stotine hrvatski pomoraca. Kako neslužbeno doznajemo iz Sindikata pomoraca, veliki dio njih našao se u ratnoj zoni, a plove pod stranim zastavama.

Prema pomorskom pravu, oni mogu napustiti brod u ratnoj zoni, ali potom se moraju sami snalaziti kako doći do zračne luke i dalje prema sigurnosti.

Pokretanje videa... 02:09 Iran zatvorio Hormuški tjesnac | Video: 24sata/Reuters

Zbog toga ostaju na brodovima i čekaju razrješenje ove krajnje napete situacije.

Zbog zatvaranja tjesnaca, tisuće brodova zapele su u Perzijskom zaljevu. Među njima je, neslužbeno doznajemo, i teretni brod Atlantske plovidbe. Na njemu su hrvatski časnici, a posada je strana.

Predsjednik Uprave Tankerske plovidbe i predsjednik Upravnog odbora Atlantske plovidbe, Zadranin Mario Pavić, rekao je ranije za Radio Zadar kako su u stalnom kontaktu s posadom koja je u luci na sigurnom i čeka na ukrcaj tereta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Pokretanje videa... 02:24 Hormuški tjesnac | Video: 24sata/Reuters

- Posada broda svjedoči onome što se ondje događa i nikakve drame nije bilo, brod ima sve upute, tako da je za sad stanje pod kontrolom. Današnja situaciji je takva da nema vidljivih tranzita velikih brodova kroz Hormuški tjesnac. Prvog dana je pao promet po nekima 50, odnosno čak do 75%, izjavio je za Radio Zadar Mario Pavić.