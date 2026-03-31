UDAR NA GLOBALNU TRGOVINU

Iran želi naplaćivati prolaz kroz Hormuški tjesnac, uvodi zabranu za Izrael, SAD i EU

Piše HINA,
Sigurnosni odbor iranskog parlamenta odobrio je nacrt zakona kojim se uvodi sustav naplate prolaza kroz Hormuški tjesnac i predlaže ograničavanje pristupa plovilima povezanim sa zemljama koje su uvele sankcije Iranu. Prijedlog će biti podnesen na raspravu i glasanje u parlamentu, rekao je član odbora Modžtaba Sari novinskoj agenciji FARS.

Prema nacrtu, brodovima iz SAD-a, Izraela i zemalja koje su posljednjih godina sankcionirale Iran bio bi zabranjen prolaz strateškim plovnim putem.

Plovila iz Europske unije također bi bila obuhvaćena, prema Sariju.

Prolaz bi se naplaćivao u iranskoj nacionalnoj valuti, rijalu, izvijestio je FARS, u potezu usmjerenom na jačanje valute i zaobilaženje američkih sankcija, a istovremeno državi daje potpunu kontrolu nad financijskim tokovima.

Ovaj potez signalizira daljnju eskalaciju s Washingtonom.

Američki predsjednik Donald Trump zatražio je da Teheran u potpunosti ponovno otvori tjesnac, ključnu rutu za globalne isporuke energije, te je zaprijetio posljedicama ako to ne učini.

