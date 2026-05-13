SUPROTNO TRUMPOVIM TVRDNJAMA

Iranci i dalje imaju većinu raketa. Lanseri oko Hormuškog tjesnaca su potpuno spremni

Piše Filip Sulimanec,
Ono što najviše zabrinjava neke visoke dužnosnike dokazi su da je Iran obnovio operativni pristup u 30 od 33 raketna položaja koje održava duž Hormuškog tjesnaca, što bi moglo ugroziti američke ratne brodove

Javna slika o razbijenoj iranskoj vojsci koju plasira Trumpova administracija u oštrom je neskladu s onim što obavještajne agencije SAD-a govore kreatorima politike iza zatvorenih vrata, prema povjerljivim procjenama s početka ovog mjeseca koje pokazuju da je Iran povratio pristup većini svojih raketnih položaja, lansera i podzemnih postrojenja.

Ono što najviše zabrinjava neke visoke dužnosnike dokazi su da je Iran obnovio operativni pristup u 30 od 33 raketna položaja koje održava duž Hormuškog tjesnaca, što bi moglo ugroziti američke ratne brodove i naftne tankere koji prolaze tim uskim plovnim putom.

Osobe upoznate s procjenama kažu kako one pokazuju, u različitom stupnju, ovisno o razini štete nastale na različitim lokacijama, da Iranci mogu koristiti mobilne lansere unutar tih položaja kako bi premjestili projektile na druge lokacije. U nekim slučajevima mogu lansirati projektile izravno s lansirnih rampi koje su dio samih postrojenja. Prema procjenama, samo tri raketna položaja duž tjesnaca ostaju potpuno nedostupna.

Iran i dalje raspolaže s oko 70 posto svojih mobilnih lansera diljem zemlje te je zadržao otprilike 70 posto svojih predratnih zaliha projektila, navodi se u procjenama. Te zalihe obuhvaćaju i balističke projektile, koji mogu ciljati druge države u regiji, i manju zalihu krstarećih projektila, koji se mogu koristiti protiv ciljeva kraćeg dometa na kopnu ili moru.

Vojne obavještajne agencije također su izvijestile, na temelju informacija iz više izvora prikupljanja podataka uključujući satelitske snimke i druge tehnologije nadzora, da je Iran povratio pristup u otprilike 90 posto svojih podzemnih skladišta i lansirnih postrojenja diljem zemlje, za koja se sada procjenjuje da su „djelomično ili potpuno operativna”, rekle su osobe upoznate s procjenama.

Ovi nalazi potkopavaju višemjesečna javna uvjeravanja predsjednika Trumpa i tajnika obrane Petea Hegsetha, koji su Amerikancima govorili da je iranska vojska „desetkovana” i da „više nije” prijetnja.

