Rat u Iranu Trumpa je dosad koštao čak 29 milijardi dolara!

Dok troškovi američkog sukoba s Iranom eskaliraju na procijenjenih 29 milijardi dolara, a krhko primirje je na rubu propasti, predsjednik Donald Trump otputovao je u Peking na ključni sastanak s kineskim čelnikom Xijem Jinpingom. Istovremeno, napetosti rastu u Hormuškom tjesnacu, ključnom svjetskom putu za transport nafte, gdje je u srijedu primijećen kineski supertanker u pokušaju prolaska.

Napetosti u Hormuškom tjesnacu

Kineski naftni supertanker Yuan Hua Hu pokušao je u srijedu proći kroz zagušeni Hormuški tjesnac, dok je američki predsjednik Donald Trump bio na putu za Peking. Podaci servisa MarineTraffic pokazali su da se plovilo kretalo prema istoku, no nakon 8:45 sati po lokalnom vremenu isključio mu se automatski sustav za praćenje (AIS), pa njegova daljnja ruta nije poznata. Promet kroz tjesnac, koji je ključna ruta za transport nafte, sveo se na minimum od početka rata s Iranom 28. veljače. Brodovi koji pokušaju proći riskiraju napade ili zapljenu, a Sjedinjene Države uvele su i pomorsku blokadu iranskih luka. Podaci pokazuju da je spomenuti tanker pristao u iranskoj luci Asaluyeh na dan početka rata te se od tada kreće Perzijskim zaljevom.

Troškovi sukoba izmiču kontroli

Cijena američkog rata protiv Irana dosegla je 29 milijardi dolara, potvrdio je Jay Hurst, koji obavlja dužnost kontrolora u Pentagonu. To je četiri milijarde dolara više od iznosa koji su visoki dužnosnici Pentagona predstavili Kongresu prije samo dva tjedna. Novi troškovi uključuju ažurirane popravke i zamjenu opreme, kao i operativne izdatke. Međutim, neki stručnjaci za ratne proračune upozoravaju da je i ova brojka umanjena.

Dugoročna cijena rata mogla bi premašiti bilijun dolara

Linda Bilmes, stručnjakinja za javnu politiku sa Sveučilišta Harvard, procjenjuje da će sukob s Iranom američke porezne obveznike u konačnici koštati najmanje bilijun dolara. Bilmes u svojoj analizi navodi kratkoročne troškove koji uključuju streljivo poput projektila i bombi, održavanje dviju do triju udarnih skupina nosača zrakoplova, troškove osoblja i borbene plaće, kao i uništenu imovinu poput borbenih zrakoplova i dronova. Ističe da su troškovi zamjene često viši od knjigovodstvene vrijednosti. Primjerice, projektil Tomahawk u inventaru može biti procijenjen na dva milijuna dolara, ali zamjena danas košta i do 3,5 milijuna dolara. Srednjoročni i dugoročni troškovi uključuju popravak postrojenja, obnavljanje zaliha naprednijim oružanim sustavima te skrb za 55 tisuća američkih vojnika u regiji.

Cijene goriva nastavljaju rasti

Zbog poremećaja na energetskom tržištu, američko Ministarstvo energetike podiglo je svoju prognozu za cijene goriva i upozorilo da će naftni ugovori vjerojatno ostati iznad 100 dolara po barelu. Maloprodajne cijene goriva sada bi u prosjeku mogle iznositi 3,88 dolara po galonu ove godine i 3,62 dolara sljedeće. Dodatni udarac predstavlja vijest da jedno od najvećih svjetskih postrojenja za preradu plina u Ujedinjenim Arapskim Emiratima neće raditi punim kapacitetom do 2027. godine zbog štete pretrpljene u iranskim napadima.

Trumpov diplomatski put u Kinu

Očekuje se da će Trump iskoristiti sastanak kako bi potaknuo kineskog predsjednika Xija da izvrši pritisak na Iran kako bi ponovno otvorio tjesnac i pristao na mirovni sporazum. Kina je glavni uvoznik iranske nafte i smatra se potencijalnim posrednikom između Washingtona i Teherana. Međutim, Trump je umanjio ideju da će mu trebati kineska pomoć u okončanju sukoba. Pregovori između dviju strana ostali su u slijepoj ulici nakon što je Trump tijekom vikenda odbacio posljednji iranski prijedlog.

U intervjuu za WABC u utorak, Trump je izrazio uvjerenje da će Iran prestati obogaćivati uran i odustati od razvoja nuklearnog oružja. Potvrdio je da je bio u izravnom kontaktu s iranskim dužnosnicima.

​- Ili ćemo se dogovoriti ili ćemo ih uništiti - rekao je novinarima u Bijeloj kući, dodavši kako situaciju s Iranom imaju "pod kontrolom".

Izjavio je i kako ne "razmišlja o financijskoj situaciji Amerikanaca" kada pregovara o sporazumu.

​- Najvažnije je, daleko najvažnije, da Iran nema nuklearno oružje - kazao je Trump.

Krhko primirje i regionalne posljedice

U međuvremenu, krhko primirje koje je stupilo na snagu 17. travnja ozbiljno je narušeno. U utorak je najmanje šest osoba ubijeno u Libanonu, a dva izraelska vojnika su ranjena u nastavku razmjene vatre između Hezbolaha, kojeg podržava Iran, i izraelske vojske. Libanonsko ministarstvo zdravstva izvijestilo je da je od početka primirja u Libanonu ubijeno najmanje 380 ljudi, a ranjeno 1122. Prema izvještajima CNN-a, izraelski izvori izrazili su zabrinutost da bi Trump mogao postići dogovor s Iranom prije rješavanja ključnih pitanja koja su i dovela do rata. Izraelska policija također je izdala upozorenje da su mnogi Izraelci primili poruke s nepoznatih brojeva koje ih potiču na suradnju s iranskim obavještajcima.

*uz korištenje AI-ja