Iranci napali tajlandski brod u Hormuzu: Sukljao dim, trojica zarobljena u gorućoj strojarnici

Tajland je oštro osudio napad na teretni brod koji plovi pod njegovom zastavom u Hormuškom tjesnacu te je pozvao iranskog veleposlanika na razgovor, dok traje dramatična utrka s vremenom za spašavanje trojice članova posade za koje se strahuje da su ostali zarobljeni u utrobi oštećenog plovila. Napetost je dodatno porasla nakon što je tajlandska kraljevska mornarica objavila snimke koje prikazuju gusti crni dim kako suklja iz pogođenog broda, što je izazvalo bijes u Bangkoku i dodatno zakompliciralo ionako eksplozivnu situaciju na Bliskom istoku.

Zarobljeni u gorućoj strojarnici

Teretni brod Mayuree Naree, u vlasništvu tajlandske tvrtke Precious Shipping PCL, pogođen je s dva iranska projektila u srijedu oko 11 sati po lokalnom vremenu dok je bez tereta prolazio strateški važnim tjesnacem, otprilike 11 nautičkih milja od obale Omana. Brod je plovio iz luke Khalifa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prema indijskoj luci Kandla kada su projektili pogodili krmeni dio, izazvavši eksploziju i veliki požar u strojarnici. Od 23 člana posade, svi redom tajlandski državljani, dvadeset ih se uspjelo spasiti napustivši brod u čamcima za spašavanje, nakon čega ih je preuzela omanska mornarica.

Sudbina preostale trojice pomoraca i dalje je neizvjesna. Vjeruje se da su ostali zarobljeni upravo u strojarnici, dijelu broda koji je pretrpio izravan pogodak. Iako je požar u međuvremenu ugašen, spasilačke ekipe do četvrtka ujutro još uvijek nisu uspjele sigurno stupiti na brod.

Foto: ROYAL THAI NAVY

​- Nažalost, situacija je nepromijenjena. Još uvijek nismo uspjeli nikoga ukrcati na naš brod, iako je vatra ugašena. Pokušavamo na razne načine pristupiti plovilu - izjavio je u četvrtak direktor tvrtke Khalid Hashim za AFP.

Odgovornost za napad preuzela je Iranska revolucionarna garda (IRGC), koja je u priopćenju navela da su Mayuree Naree i još jedan brod pod liberijskom zastavom gađani jer su "ignorirali upozorenja" tijekom prolaska tjesnacem. Ovaj incident dogodio se u jeku šireg sukoba koji je započeo američko-izraelskim udarima na Iran krajem veljače, a koji je regiju gurnuo na rub sveopćeg rata. Iran je odgovorio nizom napada na komercijalna plovila i naftnu infrastrukturu diljem Perzijskog zaljeva, što je izazvalo kaos na globalnim energetskim tržištima.

Foto: ROYAL THAI NAVY

Cijene nafte skočile su iznad 100 američkih dolara po barelu, a Sjedinjene Države najavile su oslobađanje 172 milijuna barela iz svojih strateških rezervi kako bi pokušale stabilizirati tržište. Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi otprilike petina svjetske nafte, postao je zona visokog rizika, a pomorski promet je gotovo zaustavljen.

Reakcija Bangkoka bila je brza i odlučna. Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je na razgovor iranskog veleposlanika Nassereddina Heidarija kako bi mu uručilo prosvjednu notu. U službenom priopćenju izražena je "duboka zabrinutost zbog teške situacije na Bliskom istoku" te je upozoreno da nasilje "predstavlja ozbiljnu prijetnju životima i sigurnosti nevinih civila". Tajland je pozvao sve strane na poštivanje međunarodnog prava, suzdržanost i hitno smirivanje napetosti.

Foto: ROYAL THAI NAVY

Glasnogovornik ministarstva, Panidone Pachimsawat, potvrdio je novinarima da su svi brodovi pod tajlandskom zastavom dobili naredbu da odmah napuste Hormuški tjesnac.

​- Bangkok je prosvjedovao protiv nasilja počinjenog nad komercijalnim brodovima - rekao je Pachimsawat, dodavši da tajlandski diplomati u Muscatu blisko surađuju s omanskim vlastima na koordinaciji spasilačkih napora.