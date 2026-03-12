Obavijesti

News

Komentari 3
POGLEDAJTE SNIMKU

Iranci napali tajlandski brod u Hormuzu: Sukljao dim, trojica zarobljena u gorućoj strojarnici

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
Iranci napali tajlandski brod u Hormuzu: Sukljao dim, trojica zarobljena u gorućoj strojarnici
4
Foto: ROYAL THAI NAVY

Od 23 člana posade, svi redom tajlandski državljani, dvadeset ih se uspjelo spasiti napustivši brod u čamcima za spašavanje. Sudbina preostale trojice pomoraca i dalje je neizvjesna

Tajland je oštro osudio napad na teretni brod koji plovi pod njegovom zastavom u Hormuškom tjesnacu te je pozvao iranskog veleposlanika na razgovor, dok traje dramatična utrka s vremenom za spašavanje trojice članova posade za koje se strahuje da su ostali zarobljeni u utrobi oštećenog plovila. Napetost je dodatno porasla nakon što je tajlandska kraljevska mornarica objavila snimke koje prikazuju gusti crni dim kako suklja iz pogođenog broda, što je izazvalo bijes u Bangkoku i dodatno zakompliciralo ionako eksplozivnu situaciju na Bliskom istoku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zarobljeni u gorućoj strojarnici

Teretni brod Mayuree Naree, u vlasništvu tajlandske tvrtke Precious Shipping PCL, pogođen je s dva iranska projektila u srijedu oko 11 sati po lokalnom vremenu dok je bez tereta prolazio strateški važnim tjesnacem, otprilike 11 nautičkih milja od obale Omana. Brod je plovio iz luke Khalifa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prema indijskoj luci Kandla kada su projektili pogodili krmeni dio, izazvavši eksploziju i veliki požar u strojarnici. Od 23 člana posade, svi redom tajlandski državljani, dvadeset ih se uspjelo spasiti napustivši brod u čamcima za spašavanje, nakon čega ih je preuzela omanska mornarica.

Sudbina preostale trojice pomoraca i dalje je neizvjesna. Vjeruje se da su ostali zarobljeni upravo u strojarnici, dijelu broda koji je pretrpio izravan pogodak. Iako je požar u međuvremenu ugašen, spasilačke ekipe do četvrtka ujutro još uvijek nisu uspjele sigurno stupiti na brod.

The Thailand-flagged cargo ship Mayuree Naree engulfed in black smoke in the Strait of Hormuz
Foto: ROYAL THAI NAVY

​- Nažalost, situacija je nepromijenjena. Još uvijek nismo uspjeli nikoga ukrcati na naš brod, iako je vatra ugašena. Pokušavamo na razne načine pristupiti plovilu - izjavio je u četvrtak direktor tvrtke Khalid Hashim za AFP.

Odgovornost za napad preuzela je Iranska revolucionarna garda (IRGC), koja je u priopćenju navela da su Mayuree Naree i još jedan brod pod liberijskom zastavom gađani jer su "ignorirali upozorenja" tijekom prolaska tjesnacem. Ovaj incident dogodio se u jeku šireg sukoba koji je započeo američko-izraelskim udarima na Iran krajem veljače, a koji je regiju gurnuo na rub sveopćeg rata. Iran je odgovorio nizom napada na komercijalna plovila i naftnu infrastrukturu diljem Perzijskog zaljeva, što je izazvalo kaos na globalnim energetskim tržištima.

The Thailand-flagged cargo ship Mayuree Naree engulfed in black smoke in the Strait of Hormuz
Foto: ROYAL THAI NAVY

Cijene nafte skočile su iznad 100 američkih dolara po barelu, a Sjedinjene Države najavile su oslobađanje 172 milijuna barela iz svojih strateških rezervi kako bi pokušale stabilizirati tržište. Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi otprilike petina svjetske nafte, postao je zona visokog rizika, a pomorski promet je gotovo zaustavljen.

Reakcija Bangkoka bila je brza i odlučna. Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je na razgovor iranskog veleposlanika Nassereddina Heidarija kako bi mu uručilo prosvjednu notu. U službenom priopćenju izražena je "duboka zabrinutost zbog teške situacije na Bliskom istoku" te je upozoreno da nasilje "predstavlja ozbiljnu prijetnju životima i sigurnosti nevinih civila". Tajland je pozvao sve strane na poštivanje međunarodnog prava, suzdržanost i hitno smirivanje napetosti.

The Thailand-flagged cargo ship Mayuree Naree engulfed in black smoke in the Strait of Hormuz
Foto: ROYAL THAI NAVY

Glasnogovornik ministarstva, Panidone Pachimsawat, potvrdio je novinarima da su svi brodovi pod tajlandskom zastavom dobili naredbu da odmah napuste Hormuški tjesnac.

​- Bangkok je prosvjedovao protiv nasilja počinjenog nad komercijalnim brodovima - rekao je Pachimsawat, dodavši da tajlandski diplomati u Muscatu blisko surađuju s omanskim vlastima na koordinaciji spasilačkih napora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'
IZ MINUTE U MINUTU

Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Stiže velika promjena, posvuda kiša. Evo što nas čeka za vikend
KRAJ UŽIVANJU NA SUNCU

Stiže velika promjena, posvuda kiša. Evo što nas čeka za vikend

Mjestimice se očekuje kiša ili pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. U prvom dijelu dana oborina će biti češća na Jadranu
Odgađa se rušenje Vjesnika!
NOVI PROBLEMI

Odgađa se rušenje Vjesnika!

Tvrtka EURCO počela je s pripremama za uklanjanje zgrade, ali naišli su na problem zvan azbest. Rok za završetak radova je 19. svibnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026